Chelsea, Man City tranh giành “C.Ronaldo mới”

Bruma (tên đầy đủ Armindo Gangna), là tiền vệ cánh đầy triển vọng của Bồ Đào Nha và CLB Sporting Lisbon. Cậu bé này được ví với ngôi sao đã thành danh Cristiano Ronaldo, và được biết đến với tên gọi “C.Ronaldo mới”. Bruma sẽ bước sang tuổi 16 vào ngày 24/10 tới. Khi đủ 16 tuổi, anh sẽ được phép kí hợp đồng như một cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là lý do vì sao The Blues, Man City và CLB chủ quản hiện thời của Bruma đều đang nỗ lực hết sức để tranh giành sự chú ý của tiền vệ trẻ 15 tuổi này. Hiện Sporting đang hi vọng có thể giữ chân được Bruma sau khi đã giúp đào tạo tài năng trẻ người Bồ Đào Nha có được những tiến bộ ấn tượng trong sự nghiêp. Giới thạo tin cho hay, mặc dù “C.Ronaldo mới” chỉ chưa đầy 16 tuổi, nhưng mức giá để Sporting Lisbon chịu “nhả” ngôi sao trẻ của mình sẽ không dưới 17.6 triệu bảng. Bruma được đánh giá là một sản phẩm chất lượng của Sporting sau hai tên tuổi đã khẳng định được thương hiệu Cristiano Ronaldo và Nani. Bruma đã ghi được 2 bàn thắng trên 3 trận đấu xuất hiện trong màu áo ĐT U19 Bồ Đào Nha. Một số tờ báo Bồ Đào Nha cho hay, Man City sẵn sàng chi một khoản tiền lót tay, cùng căn hộ, xe hơi và việc làm cho toàn bộ gia đình Bruma nếu tài năng trẻ này gật đầu đồng ý lời đề nghị của The Citizens. Trong khi đó, các tuyển trạch viên của Chelsea cũng đang nỗ lực đàm phán để đem “C.Ronaldo mới” về với sân Stamford Bridge. Trong kì CN mùa Hè vừa qua, Tottenham từng đề nghị Sporting Lisbon đồng ý để Bruma tới White Hart Lane. Đổi ngược lại, họ sẽ để tiền đạo Roman Pavlyuchenko tới Bồ Đào Nha theo dạng hợp đồng cho mượn dài hạn. Tuy nhiên, chân sút người Nga đã không đồng ý sang Sporting thi đấu. Theo Nhật Minh (Bongdaso)