Chelsea, Man.City có nguy cơ bị cấm dự Champions League

Thế nhưng, UEFA đã đặt ra cho họ thời điểm ấy. Một sự bắt buộc. Trong 4 mùa giải tới, nếu không đạt hòa vốn thì cả Chelsea lẫn Man.City đều sẽ bị cấm tham dự Champions League. Theo báo chí Anh, UEFA đang xây dựng những điều luật bổ sung để đảm bảo làm sao sẽ không có bất cứ CLB nào bị lỗ nặng về lâu về dài.



Tiền mua sắm cầu thủ, xây dựng cơ sở vật chất... của Chelsea và Man.City đều là do những ông chủ giàu có của họ cấp xuống. Đương nhiên những khoản tiền ấy đều rất lớn và được xem như mượn nợ.









Tiền đạo Robinho từng được Man.City tuyển mộ với giá kỷ lục nước Anh. Tiền đạo Robinho từng được Man.City tuyển mộ với giá kỷ lục nước Anh.

Chủ tịch UEFA Michel Platini không chấp nhận như vậy, vì những CLB ấy đang có một ưu thế cạnh tranh không công bằng so với rất nhiều CLB khác - vốn không hề có một nhà tỷ phú nào chống lưng.



Hồi tháng 8, Platini từng tuyên bố: “Nếu một CLB nào nhận trợ cấp, hoặc được rót vốn mà sau 2 năm vẫn còn lỗ, đó sẽ là một vấn đề không chấp nhận được”. Chỉ 2 ngày sau khi Platini đưa ra tuyên bố đó, Hiệp hội CLB châu Âu (ECA) đã hưởng ứng.



Cho đến ngày 6-1 thì một số quan chức cấp cao xác nhận rằng UEFA đang sắp xếp để “fair play về tài chính” sẽ được đưa vào luật cho mùa bóng 2013-2014. Đáng lẽ ra luật này còn có thể áp dụng sớm hơn, nhưng UEFA muốn chừa vài năm cho các CLB như Chelsea và Man.City “hạ cánh an toàn”.



Một nguồn tin từ UEFA cho biết: “Cần phải có một khuôn mẫu làm chuẩn mực trong kinh doanh để làm sao phải hòa vốn trong vòng 3 năm rưỡi. Hạn chót là mùa bóng 2013-2014, và chúng tôi sẽ rất kiên định về vấn đề này bởi chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ rất nhiều CLB khác”.