Chelsea mất tới 64 triệu bảng vì sở thích "thay tướng"

Riêng chi phí dành cho HLV Carlo Ancelotti đã ngốn của Chelsea không ít tiền của.

Sau vụ Chelsea sa thải Carlo Ancelotti và bổ nhiệm Andre Villas-Boas vào mùa Hè năm ngoái, tổng cộng ông chủ Roman Abramovich đã phải bỏ ra tới 64 triệu bảng chi phí dành cho các HLV kể từ lúc Jose Mourinho chia tay sân Stamford Bridge năm 2007.



Riêng vụ chuyển giao triều đại của Ancelotti sang Villas-Boas đã ngốn của nhà tài phiệt Nga hết 28 triệu bảng. Trong đó, có 13,3 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Villas-Boas với Porto và 15 bảng để miễn nhiệm Ancelotti. Có lẽ không có đội bóng nào ở châu Âu dành nhiều chi phí cho các ông thầy nhiều hơn The Blues.

Ông chủ Abramovich đang đau đầu với dự luật cân bằng tài chính của UEFA

Chelsea đang phải trả giá đắt với sở thích “thay tướng” của mình. Mourinho, Avram Grant, Felipe Scolari, Guus Hiddink và Ancelotti đã ngốn không ít ngân sách của Chelsea. Đây là thời điểm đội bóng thành London nên cân nhắc có tiếp tục vung tay quá trán như vậy hay không, bởi họ hoàn toàn có thể bị loại khỏi đấu trường châu lục đến từ rào cản là dự luật cân bằng tài chính của UEFA.



Chủ tịch UEFA - Michel Platini cuối tuần trước một lần nữa đăng đàn cảnh báo các đại gia chỉ biết chi mà không biết thu về ở lục địa già. Theo luật, các đội bóng chịu khoản lỗ lớn hơn 38 triệu bảng trong vòng 3 năm từ 2012-2014 sẽ không được tham dự Champions League và Europa League. Đây cũng chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Chelsea mấy năm trở lại đây nhưng chưa có cách tháo gỡ.

Ancelotti nhận được khoản không nhỏ khi chia tay Chelsea

Chelsea thực tế cũng bắt đầu có những điểm sáng về tài chính. Lợi nhuận của The Blues kết thúc năm tài khóa 2010/11 (tính đến tháng 6/2011) tăng 8%. Chi phí hóa đơn dành cho CLB cũng giảm được 2,6% và thu về 18,4 triệu bảng trong giao dịch mua bán cầu thủ.



Theo thống kê của hãng kiểm toán uy tín Deloitte, Chelsea (225,6 triệu bảng) vẫn nằm trong top 10 CLB kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2011. Tuy nhiên, lợi nhuận của The Blues vẫn chỉ già nửa so với nhóm dẫn đầu gồm Real Madrid (433), Barcelona (407) và kém xa so với Man United (331,4), Bayern (290,3).





Top 10 đội bóng châu Âu kiếm tiền giỏi nhất



1 (1) Real Madrid £433m



2 (2) Barcelona £407m



3 (3) Man United £331.4m



4 (4) Bayern Munich £290.3m



5 (5) Arsenal £226.8m



6 (6) Chelsea £225.6m



7 (7) AC Milan £212.3m



8 (9) Inter Milan £190.9m



9 (8) Liverpool £183.6m



10 (16) Schalke £182.8m



11 (12) Tottenham Hotspur £163.5m



12 (11) Man City £153.2m



*Trong ngoặc là thứ hạng năm ngoái



Theo Ngọc Mai (Bongdaplus)