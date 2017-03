Chelsea nhắm David Luiz thay thế Carvalho

Với việc Carvalho ra đi, hiện trong tay chiến lược người Italia chỉ còn lại hai trung vệ đích thực là John Terry và Alex. Chính vì vậy, nhu cầu tăng cường cho vị trí trung tâm hàng thủ với The Blues đang trở nên hết sức cấp thiết. Trong trận tranh Community Shield mới đây, cựu HLV Milan cũng đã thử kéo Ivanovic vào trong song không thu được kết quả tích cực. Hậu vệ người Serbia tỏ ra khá lóng ngóng trước những pha chọc khe của đối thủ, cùng với đó là lỗ hổng bên hành lang cánh phải do Ferreira đảm nhiệm. Theo thông tin từ sân Stamford Bridge, Carlo Ancelotti đang rất kết David Luiz, trung vệ người Brazil hiện đầu quân cho Benfica. Năm nay mới 23 tuổi, Luiz rất phù hợp với chính sách trẻ hóa đội hình mà chiến lược gia người Italia đang gây dựng cho Chelsea. Thêm nữa, sau sự ra đi của Carvalho, The Blues hiện đang thừa 1 suất đăng kí cho cầu thủ nước ngoài theo quy định mới của Premier League. Vấn đề lớn nhất lúc này là giá của David Luiz không hề rẻ. Cách đây hơn gần 1 tháng, Chelsea từng trả cho Benfica 27 triệu bảng để đổi lấy chữ kí của hậu vệ này song đội bóng Bồ Đào Nha đã thẳng thừng từ chối (theo thông tin từ Sportsmail). Nếu muốn có Luiz, chắc chắn lần này đội bóng thành London phải trở lại với một lời đề nghị hấp dẫn hơn. Ở kì chuyển nhượng năm nay, Chelsea từng hợp tác thành công với Benfica trong thương vụ của Ramires. Hiện mọi thủ tục đều đã được hoàn tất chỉ còn chờ tiền vệ này vượt qua được buổi kiểm tra y tế tại London. Theo Dương Cưu (Bongdaso)