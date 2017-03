Chelsea nhảy vào cuộc đua giành Samir Nasri

Hoàn toàn có thể khẳng định Samir Nasri chính là món hàng hot nhất trên TTCN hiện nay. Tài năng của tiền vệ người Pháp là không phải bàn cãi nhưng quan trọng nhất là giá của Nasri khá rẻ so với những cầu thủ khác có chất lượng tương đương. Hiện hợp đồng của tiền vệ 24 tuổi này chỉ còn thời hạn 1 năm và Arsenal đang bị ép giá. Dù rất muốn giữ chân Samir Nasri song bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương 90.000 bảng/tuần mà đội chủ sân Emirates đưa ra không thể khiến tiền vệ này đổi ý. Nasri đang hướng đến bến đỗ mới có thể đem đến cho anh những danh hiệu cũng như tiền bạc. Những ngày vừa qua, đã có rất nhiều thông tin cho rằng Man United và Man City sẵn sàng trả cho Arsenal 20 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của tiền vệ người Pháp. The Gunners chắc chắn không muốn tăng cường cho những đối thủ trực tiếp nhưng vấn đề là Nasri lại muốn ở lại chơi bóng tại Premier League. Hy vọng giữ chân được tiền vệ 24 tuổi này của Arsenal đang ngày càng nhỏ dần khi mới đây Chelsea cũng đã nhảy vào cuộc. HLV Villa-Boas đang rất muốn làm mới tuyến giữa của The Blues và chiến lược gia trẻ tuổi này đang hướng đến Samir Nasri. Giới thạo tin cho hay, Chelsea đã cử người đến làm việc với Arsenal và mức giá họ đưa ra cũng rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Bên cạnh đó, The Blues cũng đưa ra những khoản lương thưởng đầy hậu hĩnh kèm theo một suất đá chính. Vẫn chưa biết mùa tới Samir Nasri sẽ chơi bóng ở đâu song khả năng ở sân Emirates là rất thấp. Theo Bảo Bình (Bongdaso)