Chelsea nhảy vào cuộc đua giành Sneijder

Trong thời gian qua, báo giới nhắc khá nhiều tới cuộc đua tranh giành chữ ký tiền vệ Sneijder của hai đội bóng thành Manchester. Nhưng khi mà cả hai đều chưa thể dứt điểm được thương vụ này, họ đã có thêm đối thủ mới, không ai khác, đó là Chelsea.

Sneijder đang trở thành mục tiêu của Chelsea

Ngày hôm qua, tỷ phú Abramovich vừa gửi lời đề nghị trị giá 35 triệu bảng + Anelka tới đội bóng thành Milan. Nếu so mức giá này so với những lời đề nghị trước đó của cả Man City lẫn MU, có vẻ như The Blues đang chiếm ưu thế.

Không những vậy, ông chủ giàu có này còn tuyên bố ông sẵn sàng “móc hầu bao” trả cho Sneijder mức lương 200.000 bảng/tuần, đúng bằng số tiền mà Sneijder đòi hỏi nhưng không được phía MU đáp ứng. Mới đây, Sneijder tiếp tục đăng đàn khẳng định anh sẽ rời khỏi Inter trong khi phía đội bóng Italia cũng chấp nhận để tiền vệ này ra đi, tất nhiên với một mức giá hợp lý.

Chelsea cũng đang ráo riết tìm tiền vệ đẳng cấp trong thời gian qua khi mà Essien chấn thương dài hạn, Lampard đã bắt đầu có dấu hiệu xuống phong độ, Mikel hay Ramires chỉ dừng ở mức tròn vai. Hiện tại, mục tiêu số 1 của The Blues trong mùa Hè này là Modric nhưng tới nay, thương vụ này vẫn dậm chân tại chỗ trước sự phản kháng quyết liệt từ phía Tottenham.

Tới nay, Chelsea mới chỉ chiêu mộ hai tân binh là Romeu và Courtois. Trong thời gian tới, nhiều khả năng họ sẽ đón thêm tiền đạo Lukaku từ Anderlecht với mức phí 15 triệu bảng.

Theo H.Long (Dân trí)