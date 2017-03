Tờ News of the World tiết lộ, The Blues đang chuẩn bị 70 triệu bảng để đưa bộ đôi Carlos Tevez và Edin Dzeko về sân Stamford Bridge trong kì CN tới.



Chelsea nhảy vào cuộc đua giành Tevez



Tương lai của tiền đạo người Argentina vẫn đang được đặt dưới một dấu hỏi lớn. Dù đã lên tiếng khẳng định không có hiềm khích nào với Tevez và muốn anh ở lại song Roberto Mancini lại đang bắt đầu tiến hành kế hoạch không Tevez.



Gần như chắc chắn cựu cầu thủ MU sẽ không còn được giữ băng đội trưởng trong thời gian tới. Thậm chí, khả năng thường xuyên ra sân của chân sút 26 tuổi này vẫn còn bỏ ngỏ.



Tuy nhiên, Tevez hoàn toàn có thể tìm cho mình một hướng đi mới và Chelsea là một sự lựa chọn không tồi chút nào. Giới truyền thông xứ Sương mu cho hay, The Blues sẵn sàng chi đậm để có được Tevez cùng một bản hợp đồng hậu hĩnh.

Hiện hàng công của Chelsea đang gặp không ít vấn đề khi Drogba vẫn chưa có được thể lực tốt nhất trong khi Anelka chơi khá thất thường. Việc bổ sung Tevez chắc chắn sẽ giúp Carlo Ancelotti có thêm nhiều sự lựa chọn để cải thiện phong độ hàng công.



Không chỉ Tevez, ngôi sao của Wolfsburg, Edin Dzeko cũng đang lọt vào tầm ngắm của ĐKVĐ Premier League. Tuy nhiên, khó khăn của Chelsea trong thương vụ này là đội bóng Đức vẫn quyết tâm không bán chân sút người Bosnian nếu không nhận đủ 34 triệu bảng.



