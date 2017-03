Chelsea phủ nhận việc "chuyển nhà"

Trước những tin tức trên, ban lãnh đạo Chelsea đã lên tiến phủ nhận chuyện này và cho biết The Blues sẽ không đi đâu.

Quả thực so với Old Tralford của Manchester United hay Emirates của Arsenal, sân Stamford Bridge của Chelsea có quá ít chỗ ngồi với chỉ hơn 40.000 ghế. Vậy nên dù luôn có số lượng cổ động viên lớn nhưng số tiền bán vé của Chelsea lại không thuộc dạng cao so với nhiều câu lạc bộ khác tại Premier League. Chính vì vậy, đã xuất hiển rất nhiều tin đồn cho rằng ban lãnh đạo The Blues đang xem xét khả năng chuyển đến một sân vận động mới có sức chứa lớn hơn để phục vụ mục đích kinh doanh, mà cụ thể ở đây là sân Earls Court với sức chưa hơn 60.00 chỗ ngồi và cách Stamford Bridge không xa.

Stamford Bridge vẫn sẽ tiếp tục là sân nhà của Chelsea

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đã phủ nhận chuyện họ sẽ rời khỏi Stamford Bridge, sân vận động với lịch sử 105 năm gắn bó mặc dù luôn nhận được từ hai đến ba đề xuất mỗi năm. Thậm chí những cuộc thảo luận về sân Earls Court đã diễn ra nhưng lúc này, người hâm mộ The Blues tạm thời có thể yên tâm khi Stamford Bridge vẫn sẽ là sân nhà của Chelsea. Một phần bởi nó đã trở thành thương hiệu, một phần khác là bởi lịch sử lâu dài của một đội bóng có truyền thống không cho phép The Blues có thể vội vàng vứt bỏ sân vận động với hơn 100 năm tồn tại để di cư đến một nơi hoàn toàn mới khi chưa có kế hoạch rõ ràng.

Trên trang web chính thức của Chelsea cũng đã đăng tải những thông tin trên:" Chúng tôi không có kế hoạch di chuyển sân vận động trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi nhận được hai đến ba đề xuất mỗi năm, chúng tôi đã xem xét một cách nghiêm túc nhưng cho đến nay khả năng di dời sang một sân vận động mới vẫn chưa xảy ra. Đã có thông báo từ nhà đầu tư phát triên trên trang web của Earls Court vào ngày hôm nay, trong đó họ chỉ cập nhật về tiến độ cho chúng tôi trên trang web bởi chúng tôi đã quan tâm đến kế hoạch này từ một vài năm trước. Nhưng họ cũng đã cam kết về kế hoạch ban đầu. Họ có thể chuyển tiếp vào các dự án nhà ở. Chúng tôi đã có cuộc hội đàm với họ nhưng chưa có kế hoạch di chuyển".

Theo Như Đạt (Bongda24h)