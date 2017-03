Chelsea: Sau cơn mưa là... bão tố!

Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính Lee Probert vang lên, HLV Carlo Ancelotti gần như “nổ tung” vì quá tức giận bởi màn trình diễn thiếu sức sống của các học trò trước đội khách Everton. Vậy là Chelsea vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau 4 trận liền trong khuôn khổ Premier League.

Cũng là Stamford Bridge đấy, nhưng đã không còn hình ảnh của một “pháo đài bất khả xâm phạm” ngày nào. Vẫn là Drogba, Malouda hay Anelka đấy, nhưng dường như sức ép đã khiến đôi chân của những “sát thủ” hồi đầu mùa giải nặng như đeo chì. Dễ hiểu thôi bởi họ cũng đều đã quá “băm” và khi phải liên tục cày ải trên khắp các mặt trận, cộng với dư vị của World Cup 2010 vẫn còn đó, các “chiến binh” có tuổi này không sa sút mới là chuyện lạ.

Drogba đang thi đấu vật vờ như chính hình ảnh của Chelsea

Chuỗi trận hủy diệt hồi đầu mùa giải đã khiến các cổ động viên Chelsea lầm tưởng về sức mạnh thật sự của đội bóng. Nhưng nếu có ai giật mình nhớ lại, họ sẽ nhận ra trước đó, The Blues đã thua tan nát ở loạt trận khởi động cho mùa giải, kể cả thất bại 1-3 và rồi phải đứng nhìn kình địch MU đăngquang ở Community Shield.

Hơn nữa, những “nạn nhân” ở 5 vòng đấu đầu tiên của Chelsea là ai? Đó chỉ là 2 tân binh tội nghiệp West Brom và Blackpool, hay những kẻ vốn luôn sống trong cảnh “trụ hạng đã là may” kiểu West Ham, Wigan, Stoke City. Mà thường những “hạt tiêu” đó vẫn luôn bắt nhịp với mùa giải mới vô cùng chậm chạp.

Còn giờ đây, thực tế hiển hiện trước mắt Carlo Ancelotti là chuỗi 4 trận toàn hòa và thua. Sau 2 thảm bại trước Sunderland và Birmingham, Chelsea bất lực trong việc giành 3 điểm trong 2 cuộc đụng độ với Newcastle và Everton.

Carletto đổ lỗi trận hòa trước Everton là do sự chùng xuống khó hiểu của các học trò ở hiệp hai. Nhưng nếu xét một cách công bằng, những phát biểu vị chiến lược gia người Italia chỉ là… nói cứng.

Trận hòa trước Everton càng khiến cuộc khủng hoảng ở Stamford Bridge thêm trầm trọng.

Bởi lẽ đội hình xuất phát của Chelsea trong cuộc chạm trán với Everton đã là những gì tốt nhất của họ vào thời điểm này, trừ sự vắng mặt dài ngày của Frank Lampard . Sự trở lại của Michael Essien ở khu trung tuyến chỉ làm tăng “chất thép” cho The Blues chứ chẳng thể giúp họ có thêm chút sáng tạo nào trong khâu triển khai bóng.

Trong khi đó, dấu ấn lớn nhất của đội trưởng John Terry trong lần tái xuất này chỉ là... pha lên tham gia tấn công đưa bóng chạm xà ngang khung thành Tim Howard nhưng ai cũng biết, nhiệm vụ chính của một trung vệ phải là đảm bảo an toàn cho mành lưới đội nhà. Mà nếu xét trên khía cạnh này, Terry cũng không làm tốt hơn các đồng đội của anh là mấy.

Nói vậy để thấy rằng, không phải Chelsea không muốn dồn lên để “kết liễu” Everton như lơi than phiền của ông thầy Carletto mà vấn đề là họ chẳng thể làm được điều ấy. Các học trò của David Moyes thậm chí còn vượt trội The Blues ở số pha dứt điểm (18 so với 14) và 1 bàn thắng ở phút 86 của Jermaine Beckford xem ra là hơi ít và đến hơi muộn.

Những hi vọng cho rằng các nhà ĐKVĐ sẽ dễ dàng đứng dậy sau cú sốc trước Sunderland bây giờ chỉ còn là mộng tưởng. Việc Chelsea liên tiếp mất điểm ở 3 trận đấu sau đó đã chỉ ra một thực tế rằng, The Blues hiện tại không còn giữ được vị thế của một “ông kẹ” trong mắt đối thủ. Cách Birmingham, Newcastle, Everton chơi ngang ngửa với Chelsea chứng tỏ bầu trời Stamford Bridge vẫn đang phủ đầy mây mù của sự u ám và bạc nhược.

Giông tố chỉ mới bắt đầu, Carletto!

Phía trước Ancelotti và các học trò sẽ là những thử thách thậm chí còn lớn lao hơn Sunderland hay Everton rất nhiều. Đầu tiên là chuyến hành quân đầy hiểm họa đến “đất dữ” White Hart Lane, nơi Tottenham đã khiến Inter Milan và Liverpool trắng tay ra về mùa giải này.

Tiếp đó, Chelsea sẽ đón tiếp đối thủ lớn nhất của họ ở Premier League mùa này, các nhà á quân MU tại Stamford Bridge. Nếu cách đây 1 tháng, không ít người sẽ cho rằng cửa thắng của The Blues cao hơn “Quỷ đỏ”, bởi đơn giản Drogba cùng các đồng đội được chơi trên sân nhà.

Nhưng lúc này, nhận định đó đã không còn cơ sở bởi nếu Sunderland đã “đánh sập” Stamford Bridge dễ dàng như thế, Everton thiếu chút nữa “đốt cháy” nơi đây thì có gì đảm bảo MU không làm được điều tương tự?

Thế mà chuỗi ngày gian khó của Chelsea vẫn còn được nối dài với những cái tên như Arsenal, Bolton và Aston Villa. Chẳng hiểu khi kết thúc giai đoạn “Tourmalet” này, Chelsea sẽ còn trôi đến nơi nào của BXH đây, khi mà hiện tại họ đã thua Arsenal 2 điểm còn với MU là 1 điểm cùng 3 điểm mà “Quỷ đỏ” “gửi tạm” nơi Blackpool.

Bão tố chỉ mới bắt đầu ở Stamford Bridge...

Theo GK (Dân trí)