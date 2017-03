Chelsea – Sunderland: Tiếp tục cuộc đua!

Như vậy là đã 19 ngay kể từ trận đấu gần đây nhất của Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh diễn ra. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm hoãn lịch thi đấu của Carlo Ancelotti và các học trò. Điều này khiến khoảng cách giữa họ và Manchester United chỉ còn là 1 điểm. Mặc dù vậy, những cầu thủ Chelsea cũng vẫn còn đá thiếu một trận so với những nhà ĐKVĐ, và lợi thế được thi đấu trên sân nhà ở vòng đấu này chắc chắn sẽ mang đến cho đoàn quân áo xanh một sự tự tin nhất định.





Sturidge đang được kỳ vọng sẽ tạm thời lấp chỗ trống của Drogba

Tuy nhiên, trong thời gian này, Chelsea đang phải chịu sự thiếu vắng những cầu thủ trụ cột như Didier Drogba, Michael Essien, hay John Obi Mikel và Salomon Kalou do bận về tham dự CAN 2010 trong màu áo ĐTQG. Điều này sẽ làm giảm phần nào sức mạnh của Chelsea, đặc biệt ở hàng công khi mà Drogba chính là nhân tố chủ chốt bấy lâu. Trong khi đó, Anelka lại mới trở lại sau chấn thương dây chằng và không có người đá cặp ăn ý nên chưa chắc đã tạo được một hiệu quả tối đa. Mặc dù đã có một số trận làm quen với việc Drogba không có mặt trong đội hình thi đấu kể từ đầu giải đến nay, nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ để HLV Carlo Ancelotti đảm bảo được một độ vững nhất định trong lối chơi của The Blues.

So với thời điểm này của mùa giải năm ngoái, chắc chắn Sunderland xứng đáng được ngẩng cao đầu tự hào khi có một sự tiến bộ vượt bậc. Vị trí thứ 11 cho đến thời điểm này không phải là một sự may mắn đối với Sunderland. Những gì họ trình diễn từ đầu mùa giải đến nay, đặc biệt là phong độ chói sáng của Darren Bent là một trong những điểm nhấn của giải đấu lần này. Tiền đạo người Anh sau khi bị Tottenham ruồng bỏ đã kiếm được mảnh đất quá tuyệt vời để “dụng võ”. 13 bàn thắng là những gì Darren Bent làm được trước khi vòng đấu 21 diễn ra chính là một trong những yếu tố khiến Sunderland thăng hoa đến như vậy. Chắc chắn trong trận đấu này, tiền đạo sinh năm 1984 này cũng muốn ghi bàn vào lưới Chelsea, qua đó tạo thêm sự tin tưởng đối với HLV Fabio Capello cho một vị trí trong đội hình Tam Sư tham dự VCK World Cup 2010 sắp tới.







Darren Bent vẫn là cái tên đáng được trông chờ nhất của Sunderland

Không biết kết quả giữa hai đội sẽ là bao nhiêu, nhưng nhiều khả năng sẽ có một trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi. Theo thống kê thì kể từ khi giải 59 bàn thắng được ghi trong những trận đấu giữa Chelsea và Sunderland trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Trung bình mỗi trận đấu giữa hai CLB này, các khán giả được chứng kiến 3,5 bàn thắng. Tuy nhiên, ưu thế chắc chắn thuộc về Ancelotti và các học trò, không chỉ do họ được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge, mà còn vì đã 10 trận đấu liên tiếp Sunderland không đánh bại được Chelsea. Lần gần đây nhất Sunderland có được 3 điểm trọn vẹn sau khi rời Stamford Bridge đã diễn ra cách đây gần một thập kỷ. Đó là vào ngày 17/3/2001. Sau khi bị Chelsea đánh bại ở trận đấu lượt đi, Sunderland tỏ ra mình là một “khắc tinh” đối với các đội bóng lớn. Họ lần lượt đánh bại Liverpool, Arsenal và cầm hòa Manchester United. Tuy nhiên, trước một Chelsea đang bị MU và Arsenal phả hơi lạnh từ phía sau, có lẽ Sunderland quá khó để kiếm được dù chỉ một điểm sau trận đấu này.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

Đội hình dự kiến :

Chelsea:Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, A.Cole, Lampard, J.Cole, Ballack,Deco, Sturridge, Anelka.

Sunderland:Fulop, Bardsley, Da Silva, Nosworthy, McCartney, Cana, Meyler, Henderson, Bent, Murphy, Campbell.

Theo Sơn Lâm (Bongda24h)