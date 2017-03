Chelsea - Sunderland: Vững vàng ngôi đầu

Chelsea cho thấy, họ luôn biết vươn lên vào thời điểm cần thiết. Sau trận thua bẽ bàng 0-2 trước Liverpool ở vòng trước, đội bóng thành London đã kịp gượng dậy. Lợi thế sân nhà tiếp tục được The Blues khai thác triệt để trong trận đấu vừa qua gặp đối thủ Fulham. Chỉ thắng tối thiểu 1-0 song Chelsea đã hoàn thành mục tiêu đề ra: giành trọn 3 điểm.

Nhưng người ta chờ đợi ở The Blues nhiều hơn thế. Vì ngoài chiến thắng, họ còn cần thắng cho xứng đáng, thắng để quên ký ức Anfield, để nhanh chóng đứng dậy. Song tiếc thay, sự kỳ vọng ấy trở nên quá xa xỉ trong một buổi tối Chelsea vẫn chưa thoát được khỏi sức ỳ. Đó là điều mà thầy trò Ancelotti cần cải thiện trong trận đấu tối nay.





Thất bại trước Liverpool là lời cảnh tỉnh kịp thời cho Chelsea

Nhắc đến Chelsea chính là khơi lại nỗi sợ hãi của các cổ động viên Sunderland. Mèo đen được cho là “kho điểm” của Chelsea bởi toàn thua trong 11 lần đối đầu gần nhất. Tệ hơn, Sunderland thường vỡ trận và thua rất đậm, điển hình là thất bại kinh hoàng 2-7 mùa giải năm ngoái và 0-5 ở mùa trước nữa. Cả hai lần đều ở Stamford Bridge và vì thế mà các CĐV Chelsea hoàn toàn có thể tin tưởng vào chiến thắng cho đội nhà. Chỉ Darren Bent và Asamoah Gyan là không đủ để Sunderland có thể “đương cự” với The Blues tại pháo đài “bất khả xâm phạm” Stamford Bridge kia, nơi mà đã 871 phút trôi qua Petr Cech chưa phải vào lưới nhặt bóng một lần nào. Rất có thể sau vòng 13, khoảng cách giữa Chelsea và các đội xếp sau, trong đó có M.U, sẽ được nới rộng hơn.

Điều làm HLC Ancelotti lo ngại nhất lúc này chính là chiếc thẻ đỏ của Essien trong rận thắng Fulham. Tiền vệ người Ghana sẽ phải làm khán giả trong 3 trận sắp tới (gặp Sunderland, Birmingham, Newcastle) và đó chắc chắn được coi là tổn thất cực lớn với Chelsea. Ở thất bại trước Liverpool, ai cũng thấy rõ khi thiếu nguồn năng lượng vô tận từ Essien, Chelsea gặp khó khăn tới mức nào. Ramires vẫn còn quá non, Zhirkov không mạnh mẽ nên vắng Essien, tuyến giữa Chelsea thiếu hẳn sức chiến đấu. Hơn nữa, sự đa năng của Essien (bàn thắng vào lưới Fulham là một minh chứng) cũng là “của quý” trong một đội bóng có chiều sâu hạn chế như The Blues.



Ngoài Essien, Ancelotti còn đón nhận tin không vui khác nữa sau trận thắng Fulham. Đấy là Terry lại tái phát vết đau ở lưng. Có thể nó chưa nghiêm trọng lắm nhưng với trung vệ có tiền sử chấn thương như Terry thì cũng chưa biết khi nào “gặp họa”. Chưa kể, tiền vệ nhạc trưởng Frank Lampard cũng đang phải dưỡng thương và không thể ra sân. Lampard đã không thể thi đấu kể từ cuối tháng 8 vì mắc chứng thoát vị đĩa đệm. Quá trình hồi phục của anh khá chậm.Thực tế, đầu tháng 9, Lampard đã phải trả qua ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Tiếp đó, anh dính chấn thương háng, bị rách một dây chằng chéo. Việc tái phát chấn thương là mất mát lớn đối với Ancelotti. Ngoài Lampard & Essien, Carletto sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Alex, do đang bị đau đầu gối.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech; Boswinga, Terry, Ivanovic, Cole; Zhirkov, Ramires, Malouda, Mikel; Kalou, Drogba.



Sunderland: Gordon, Bramble, Bardsley, Turner, Onuoha, Richardson, Cattermole, Riveros, Zenden, Henderson, Gyan.

Dự đoán: 2-0

Theo Phong Hải (Bongda24h)