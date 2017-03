Chelsea thắng nhọc, Tottenham đại phá Man City

Anelka mở tỉ số cho "The Blues" - Ảnh: PA

Tuy nhiên, trước một Portsmouth đang nhụp lặn dưới đáy BXH, đẳng cấp "The Blues" đã lên tiếng. Bất chấp việc Anelka mở tỉ số, rồi để Piquionne gỡ hòa cho đội khách, Chelsea vẫn giành chiến thắng chung cuộc, nhờ pha lập công quý giá trên chấm penalty của Lampard lúc cuối trận.

Kết quả Burnley 1-1 Arsenal

Alexander 28’ (pen) - Fabregas 7’

Chelsea 2-1 Portsmouth

Anelka 23’, Lampard 79’ (pen) - Piquionne 51’

Tottenham 3-0 Man City

Kranjcar 37’, 90’, Defoe 54’

Liverpool 2-1 Wigan

Ngog 9’, Torres 79’ - N’Zogbia 90’

Mạnh hơn về nhiều mặt lại được đá trên sân nhà, thế nên, HLV Ancelotti xua quân dồn lên đàn áp đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng gần như chỉ nằm ở một nửa sân, Portsmouth phải co mình về chống đỡ. Cơ hội cũng đã đến với Anelka và Ballack, nhưng những cú dứt điểm cuối cùng từ chân họ vẫn đi thiếu một chút độ chuẩn xác. Tuy vậy, khán giả trên sân Stamford Bridge cũng không phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn mở tỉ số. Phút 23, trung vệ Alex (đá thay Carvalho) băng lên táo bạo bên góc phải rồi chuyền vào như đặt để Anelka tung ra cú sút chìm hóc hiểm, không cho Begovic cơ hội cản phá. Có bàn làm lưng vốn, Chelsea chủ động giảm nhịp độ. Chính điều này khiến họ suýt chút nữa phải trả giá. Petr Cech một lần nữa làm Carletto âu lo khi phong độ sa sút trầm trọng. Phút 34, thủ môn gốc CH Czech không thể khống chế pha nã pháo của Piquionne. May cho Chelsea là cú đá bồi do Hreidarsson thực hiện không thành công. Đầu hiệp hai, Portsmouth được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm. O’Hara sút trúng hàng rào đưa bóng bật đến đúng vị trí Piquionne đang đứng khá thoải mái. Tiền đạo này xử lý quyết đoán rồi kết thúc gọn ghẽ, quân bình tỉ số 1-1. Không chấp nhận tỉ số hòa, "The Blues" bắt đầu đẩy cao tốc độ, quyết tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Các bóng áo xanh triển khai nhiều miếng đánh đa dạng, tạo điều kiện để Kalou, Anelka, Lampard dứt điểm. Tuy nhiên, bóng vẫn chưa chịu tìm đến mành lưới.







Lampard đem về chiến thắng quan trọng cho Chelsea - Ảnh: AP Mãi đến phút 79, Ivanovic đột phá đầy nỗ lực vào vòng cấm, buộc hậu vệ Wilson phải phạm lỗi. Trọng tài liền chỉ tay vào chấm phạt đền và Lampard không mấy khó khăn khuất phục Begovic, nâng tỉ số lên 2-1. Ba điểm nằm chắc trong tay, nên "The Blues" chơi cầu toàn và thận trọng lúc cuối trận. Portsmouth cố gắng tìm bàn bàn gỡ, nhưng lực bất tòng tâm do vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ áo xanh.

Đội hình ra sân :

Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Terry, Alex, Lampard, Mikel (Malouda 64’), Ballack, Deco (J Cole 58’), Kalou (Borini 72’), Anelka.

Portsmouth: Begovic, Hreidarsson, Finnan, Ben-Haim, Mokoena (Utaka 85’), O’Hara, Mullins, Diop (Hughes 60’), Boateng, Wilson, Piquionne (Dindane 71’).

Tottenham 3-0 Man City: "Gà trống" cất cao tiếng gáy

Tưởng như cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League của Spurs đã bị đe dọa một cách nghiêm trọng, sau trận thua tức tưởi 0-1 trước Wolves cuối tuần trước. Nhưng đoàn quân HLV Harry Redknapp đã đứng dậy ngay sau cú vấp ngã, theo cách cực kỳ ấn tượng.

Kranjcar lập cú đúp cho Tottenham - Ảnh: S.I

Đương đầu một Man City cũng hừng hực khí thế, quyết tâm đeo bám ngôi đầu, Tottenham đã đá trên chân phần lớn thời gian, và xứng đáng có được chiến thắng giòn giã. Defoe ghi dấu ấn với pha lập công thứ 14 kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, Kranjcar mới là vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất, lập cú đúp tuyệt đẹp.

Đội quân của Mark Hughes gồm đầy đủ các hảo thủ định đánh đòn phủ đầu, với hai tình huống sút xa và uy hiếp của Tevez và Robinho. Nhưng sau khoảng 10 phút, Tottenham nhanh chóng giành lại thế trận và hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi.

Aaron Lennon với tốc độ siêu việt như chiếc Ferrari tân kì khiến "ông già" Sylvinho phải bở hơi tai bên cánh trái. Từ một pha bứt tốc như thế, chủ nhà đã có bàn khai thông bế tắc. Lennon thoát xuống biên phải rồi tạt vào cho Crouch đánh đầu đập một hậu vệ áo đen bật ra. Chỉ chờ có thế, Kranjcar dễ dàng lập công từ khoảng cách gần.

Sau giờ giải lao, Tottenham vẫn duy trì được thế chủ động. Trái lại, sự nôn nóng của các triệu phú đến từ thành Manchester khiến họ tiếp tục phải trả giá. Phút 54, "sếu vườn" đánh đầu mồi bóng thuận lợi để Defoe thoải mái quăng chân trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt.

Mọi nỗ lực rút ngắn tỉ số đều không thành công, Man City gần như buông xuôi lúc cuối trận. Thế nên, Kranjcar mới có cơ hội solo qua hai hậu vệ đội khách bên cánh phải rồi chích mũi giày tinh tế, đưa bóng qua khe chân Given, ấn định tỉ số 3-0 nghiêng về Spurs.

Đội hình ra sân :

Tottenham (4-4-2): Gomes; Corluka, Dawson, Bassong, Assou-Ekotto (Bale 90'); Lennon, Palacios, Huddlestone, Kranjcar; Crouch, Defoe (Jenas 90').

Manchester City (4-3-3): Given; Richards, Toure, Onuoha, Sylvinho; Ireland, De Jong (Petrov 71'), Barry; Adebayor, Tevez, Robinho (Santa Cruz 59').

Theo Anh Vũ (VNN)