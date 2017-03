Chelsea thắng Sunderland nhờ duyên của Lampard

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Lampard đã ghi ở phút thứ 13, từ một tình huống vô cùng may mắn đã đem về chiến thắng cho Chelsea. Nói chung ở trận đấu này Chelsea đã không thể hiện được bản lĩnh của một trong các đội bóng thuộc hàng “đại gia” của Premier League, khi những cơ hội ăn bàn của họ còn thua kém Sunderland, đội bóng một tháng trước còn đứng áp sát nhóm cuối bảng và vừa mới ngoi lên được khu vực giữa BXH.







Cái "duyên" của Lampard đã giúp Chelsea có 3 điểm



Torres đã hoạt động năng nổ trong trận này nhưng anh vẫn "tịt ngòi"



Sunderland đã có trận đấu không tồi tại Stamford Bridge



Đội hình thi đấu

Chelsea

Cech, Bosingwa, Terry, Luiz, Cole, Meireles, Lampard (Essien, 73’), Ramires, Romeu, Mata (Malouda, 85’), Torres.

Sunderland:

Mignolet, Bardsley, Richardson (Wickham, 81’), O'Shea, Kilgallon (Turner, 45’), Larsson, McClean, Cattermole, Vaughan (Gardner, 69’), Sessegnon, Bendtner.

Chiến thắng trước Sunderland đem đến cho Chelsea 3 điểm để tiếp tục nuôi hi vọng tham gia cuộc đua giành ngôi vô địch, còn để khiến đối thủ phải “tâm phục, khẩu phục” thì không. Ở trận đấu này, những nhược điểm cố hữu mà đội bóng phía Tây London bộc lộ suốt thời gian qua, như khả năng triển khai đa dạng trong tấn công, khả năng phối hợp chưa tốt vẫn còn được nhìn thấy.Đó là nguyên nhân tại sao Chelsea chỉ ngang ngửa với Sunderland. Bước vào trận đấu tại vòng 21, Chelsea gặp chút khó khăn về nhân sự, với việc cả Malouda và Sturridge chưa thực sự có được thể lực tốt nhất khiến Villas-Boas phải để Ramires, một tiền vệ trung tâm có thiên hướng chơi phòng ngự dạt ra cánh phải, hợp với Mata cánh trái và Torres phía trên tạo thành bộ ba tấn công của đội chủ nhà.Chính sự chắp vá có phần khiên cưỡng đó đã khiến Chelsea vận hành không được trơn tru, những đường triển khai tấn công của họ thường xuyên thiếu chính xác. Trong khi đó, “Mèo đen” đến với sân Stamford Brigde với tinh thần không hề e ngại chủ nhà. Bởi thế, sau tiếng còi khai cuộc Sunderland đã lao lên và họ mới là đội tạo ra được các cơ hội ăn bàn đầu tiên.Ngay trong 10 phút đầu, Sunderland đã có hai cơ hội trước khung thành đội chủ nhà. Đáng tiếc nhất phải kể tới đó là cú sút uy lực đi chệch cột dọc chút ít của Larsson ở phút thứ 9. Khi Sunderland đang hưng phấn và Chelsea còn đang loay hoay tổ chức tấn công lên khung thành đối thủ thì bất ngờ trận đấu có bàn thắng mở tỷ số ở phút 13.Mata đi bóng bên cánh phải rồi tạt bóng vào trong cấm địa, từ vị trí góc trái của vạch 11m, Torres tung người móc bóng. Cú móc của El Nino khá uy lực, bóng đi dội xà ngang bật ra. May mắn cho Chelsea vì trái bóng tìm đến đúng chỗ của Lampard, ở vị trí cách khung thành khoảng 3m, cầu môn lại trống trải, Lampard muốn sút ra ngoài cũng khó và vì thế Chelsea vươn lên dẫn trước 1-0.Bàn thắng giúp các cầu thủ Chelsea cảm thấy bớt áp lực hơn và chơi thanh thoát hơn, trong khi Sunderland lại tỏ ra chẳng hề nao núng mà vẫn lao lên tìm bàn thắng gỡ hòa. Nếu may mắn hơn “Mèo đen” đã cân bằng tỷ số ở phút 36, sau cú sút của Bendtner. Ở tình huống này, cú sút chéo góc của tiền đạo người Đan Mạch đã vượt qua tầm với của Cech nhưng lại đi chệc cột dọc chỉ vài centimet.Ba phút sau đó, Torres tung ra cú sút từ khoảng cách 18m tới cầu môn Sunderland, cú sút khá mạnh và khiến không ít các cổ động viên đội khách phải giật mình. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội, tiền đạo người TBN đã thi đấu rất nỗ lực, song bàn thắng vẫn lảng tránh anh. 12 phút sau khi bước vào hiệp 2, Mata đứng trước cơ hội nâng tỷ số trận đấu nhưng anh đã thất bại khi đối mặt với thủ thành Mignolet.Không thể gia tăng cách biệt, Chelsea chút nữa đã phải trả giá, phút 60, Vaughan tung ra cú sút xa đầy uy lực cách khung thành khoảng 30m, bóng đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ hai đội. 3 phút sau, Sunderland bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số ngon nhất trận đấu này.Larson đi bóng xâm nhập vòng cấm địa từ cánh phải, khi đối mặt với Cech anh tung ra đường căng ngang, công việc của McClean quá đơn giản khi đệm bóng vào khung thành trống trải từ cự ly khoảng 11 m. Nhưng cú đệm bóng bằng chân trái của anh lại quá thiếu cảm giác và đưa bóng ra ngoài khung thành. Một tình huống bỏ lỡ quá “vô duyên” của tiền vệ McClean.Khi thời gian trôi dần về cuối trận, HLV Martin O’Neill quyết tâm ăn thua đủ với chủ nhà bằng việc tung thêm cầu thủ tấn công ở khoảng 10 phút cuối cùng. Sự quyết tâm của Sunderland khiến diễn biến trận đấu trở nên nhộn nhịp. Đầu tiên là cơ hội của Chelsea, pha dàn xếp tấn công của đội chủ nhà được kết thúc bởi pha lốp bóng khá điệu nghệ của Meireles, ý tưởng của tiền vệ người BĐN khá táo bạo, nhưng thủ thành Mignolet vẫn kịp cảnh giác đẩy bóng vọt xà.Phút thi đấu chính thức cuối cùng, ở ngay trong vòng cấm địa Garnder đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi kết thúc ra ngoài từ pha kiến tạo hoàn hảo của Sessegnon. Sunderland vẫn không nản chí, ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng, pha phản công nhanh của đội khách được kết thúc bằng cú sút không chính xác của Bendtner khi anh đối mặt với Cech ở trong vòng cấm địa.Cú dứt điểm hỏng của Bendtner khiến HLV O’Neill gục xuống ôm đầu, ông hiểu rằng đội bóng của ông đã thua, một thất bại có phần cay đắng, bởi nhìn chung về thế trận, Sunderland không thua kém nhiều đội chủ nhà, nhìn về cơ hội ăn bàn họ có nhiều hơn đội chủ nhà, tuy nhiên do không thể tận dụng cơ hội ghi bàn, Sunderland đã phải nhận trái đắng.Theo Phù Sa (Dân trí)