Chelsea thở phào với chấn thương của Terry

Vừa trở lại sau án treo giò 4 trận từ FA, Terry đã đối diện với nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn sau khi lĩnh trọn cú vào bóng ác ý từ Lius Suarez và buộc phải rời sân trên cáng. Ngày hôm qua, trung vệ này đã tiến hành chụp MRI (cộng hưởng từ) và may mắn cho Chelsea khi kết quả cho thấy đây không phải là chấn thương nặng.

Chấn thương của Terry không nặng như dự đoán

Trong vài ngày tới, các bác sĩ sẽ tiến hành kiểm tra lại để xác định chính xác tình trạng chấn thương của Terry sau khi chân cầu thủ này bớt sưng nhưng rõ ràng, những người Chelsea đã “nhẹ nhõm” hơn rất nhiều khi nghe thông tin về tình trạng chấn thương của người đội trưởng.

Trên trang web chính thức của đội bóng có đoạn: “May mắn cho chúng tôi khi kết quả chụp MRI cho thấy Terry đã không gặp chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến dây chằng. Các bác sĩ của Chelsea sẽ tiến hành kiểm tra lại chấn thương của Terry trong hai hay ba ngày tới khi chân của cậu ấy bớt sưng trước khi đưa ra kết luận chính xác về độ chấn thương của cậu ấy. Nhưng có lẽ, Terry chỉ rời xa sân cỏ vài tuần chứ không đến vài tháng”.

Được biết, hồi đầu năm nay, đầu gối phải của Terry cũng gặp vấn đề và cầu thủ này đã phải tiến hành phẫu thuật và điều này khiến trung vệ đội trưởng của Chelsea đã phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần. Chính vì vậy, BLĐ Chelsea đã cảm thấy lo lắng sau khi cầu thủ này rời sân trong trận đấu với Liverpool.

Phát biểu trước báo giới, thủ thành Petr Cech, người từng đã trải qua chấn thương kinh hoàng ở vùng đầu, đã cho rằng Terry đã may mắn thoát khỏi chấn thương nặng, anh cho biết: “Terry không may mắn khi dính chấn thương nhưng đổi lại, cậu ấy đã may mắn khi thoát khỏi chấn thương nặng.

Với một người nào đó có trọng lượng từ 60 – 70kg lao thẳng vào chân bạn, sẽ rất nguy hiểm. Thông thường với một người như Terry, bạn chỉ cần nhìn vào gương mặt để biết anh ấy có ổn hay không nhưng khi anh ấy không thể tiếp tục thi đấu, đó sẽ là một điềm báo nguy hiểm”.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, nhiều khả năng Terry sẽ kịp thời trở lại để cùng Chelsea tham dự cup các CLB thế giới trong tháng 12 tới.

Theo H.Long (Dân trí / Daily Mail)