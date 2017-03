Chelsea thua liểng xiểng, Villas-Boas quẫn trí!

Villas-Boas không còn tin tưởng Torres?

Khi Torres phải ngồi dự bị trận gặp Liverpool (Premier League, ngày 20/11), ai cũng ngầm hiểu, HLV Villas-Boas để dành anh cho trận gặp Leverkusen tại Champions League. Nhưng rồi tất cả phải ngã ngửa khi nhìn vào danh sách xuất phát của The Blues trên đất Đức. Torres vẫn yên vị trên băng ghế dự bị và một lần nữa, “ông già” Drogba lại là nhân vật lĩnh xướng hàng công.



Tuy Voi rừng vẫn ghi bàn, vẫn trở thành chân sút châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League (34 bàn), nhưng thành tích cá nhân ấy chẳng có ý nghĩa gì khi Chelsea bại trận. Và thực tế thì màn trình diễn của Drogba trong 2 trận đấu ấy cũng chỉ tô điểm rõ thêm sự thật: Anh xứng đáng với băng ghế dự bị hơn.



Villas-Boas đang làm gì vậy? Ông dùng Drogba trong 2 trận liên tiếp, đày “viên kim cương 50 triệu bảng” Torres trên băng ghế dự bị với mục đích gì?



Có 2 cách lý giải cho sự chọn lựa này: 1. Villas-Boas đã hoàn toàn mất niềm tin vào Torres. 2. Ông quẫn tới mức không còn biết đâu là đội hình tối ưu của Chelsea nữa rồi. Luận điểm thứ 2 xem ra hợp lý hơn cả. Chẳng phải trước trận gặp Liverpool, Villas-Boas từng chủ động mách nước Torres: “Quên 50 triệu bảng đi, hãy đá bằng bản năng thực của mình”. Nói ông chán El Nino có vẻ không hợp lý.



Bởi xét trên nhiều yếu tố, Torres vẫn thích hợp đá chính hơn so với Drogba. Điểm mạnh nhất của Voi rừng là sức càn lướt, giờ đã suy giảm đáng kể cùng với sức bào mòn của thời gian và nhiệt huyết. Trong khi đó Torres thực tế vẫn còn hi vọng tỏa sáng. Cứ nhìn một vài thời khắc lóe sáng của El Nino (như trước M.U hay Swansea) là hiểu.



Chẳng lẽ Villas-Boas không nhận ra thực tế này? Hay căn bệnh thích cải tổ của ông nặng tới mức nếu không thực hiện những sự thay đổi khó hiểu thì không chịu được?



Và cho dù không NHM Chelsea nào muốn nhắc tới chuyện “trảm” hay tha Villas-Boas vào lúc này, có lẽ bản thân ông nên nhìn thẳng vào thực tế: Nếu còn tiếp tục đãi NHM những món ăn bất ngờ khó nuốt đến vậy, Villas-Boas nên thu dọn hành lý đi là vừa.

Theo Lâm Phong (Bongdaplus)