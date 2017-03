Chelsea xác nhận sẽ tới Thái Lan du đấu

GĐĐH của Chelsea, Ron Gourlay tiết lộ HLV Ancelitti cùng các học trò sẽ trở lại Châu Á, mà lần này CĐV yêu đội bóng áo xanh tại đất nước chùa Vàng sẽ may mắn có cơ hội chiêm ngưỡng những ngôi sao mình yêu mến bằng xương bằng thịt. Phát biểu tại Bangkok - thủ đô của Thái Lan, Ron Gourlay cho biết: “Với việc chính thức công bố một phần kế hoạch tour du đấu của Chelsea trong mùa Hè 2011 ngay từ thời điểm này, chúng tôi hi vọng có thể đưa CLB và các fan hâm mộ The Blues tại Thái Lan tới gần nhau hơn”. “Quan trọng hơn, các trận đấu giao hữu tại đây sẽ là cơ hội giúp HLV Ancelotti cùng các học trò có bước chuẩn bị hoàn hảo cho mùa giải mới. Trong một bầu không khí tràn đầy hào hứng và phấn khích, chúng tôi vui mừng vì các CĐV Chelsea tại Thái Lan có cơ hội được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình thi đấu”. CĐV Thái Lan sẽ sớm được thấy các cầu thủ The Blues bằng xương bằng thịt GĐĐH Gourlay hào hứng phát biểu: “Premier League là một trong những giải đấu được ưa thích nhất tại châu Á và cũng là nơi mà Chelsea có đã từng là đối tác quan trọng trong nhiều dự án của LĐBĐ Châu Á, đặc biệt là chương trình tìm kiếm và đào tạo tài năng trẻ tại học viện Cobham”. Trong chuyến du đấu này, đoàn quân của HLV Ancelotti sẽ có trận giao hữu với tuyển các ngôi sao Thái Lan. Theo dự kiến, địa điểm diễn ra trận đấu là SVĐ Quốc gia Rajamangala với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Giá vé và thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho NHM trong thời gian sớm nhất Mùa Hè năm nay, do sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh – World Cup 2010 được tổ chức nên CLB chủ sân Stamford Bridge chỉ tổ chức tour du đấu ngắn ngày với một số CLB của châu Âu. Như vậy, sau 14 năm chờ đợi, các CĐV tại xứ chùa Vàng mới lại được tận mắt chiêm ngưỡng CLB ĐKVĐ Premier League trở lại Thái Lan thi đấu (lần cuối cùng là vào năm 1997). Theo Nhật Minh (Bongdaso)