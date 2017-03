Chelsea-M.U và chặng đường 20 năm của Ryan Giggs

Tiền vệ Ryan Giggs. (Nguồn: AP)

Thật tình cờ khi trận quyết đấu với Chelsea vào đêm nay sẽ là trận đấu kỷ niệm 20 năm anh khoác áo M.U. Giggs hiện đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo M.U với 862 lần và ghi được 158 bàn thắng. Giành được 11 danh hiệu vô địch Premier League, bốn chức vô địch FA Cup cùng 2 lần lên ngôi vương tại Champion League. Tất cả những điều đó giúp anh trở thành một trong những huyền thoại của sân Old Trafford.



Người hâm mộ M.U còn cho rằng Giggs xứng đáng được tạc tượng sau những đóng góp không biết mệt mỏi của anh trong 20 năm qua.



Quay ngược thời gian trở về 20 năm về trước, ngày 2/3/1991. Ryan Giggs khoác lên mình chiếc áo của M.U và nó có vẻ hơi rộng so với thân hình mảnh mai của anh. Ở trận đấu đó Manchester United đã để thua Everton 0-2 ngay trên sân nhà Old Trafford. Đó là thời điểm mà M.U vừa trải qua chuối trận 7 trận không biết đến mùi vị chiến thắng. Điều mà Giggs nhớ như in trong trận đấu đó Sir Alex đã quát tháo các học trò của mình trong phòng thay đồ.



Nhiều người đã đặt ra câu hỏi, tại sao Giggs có thể duy trì được thể thực cũng như phong độ như hiện tại. Tập luyện chăm chỉ, thi đấu hết mình, sống vì gia đình và luôn tránh xa những chốn ăn chơi mà những cầu thủ "lắm tiền nhiều của" hay mới nổi thường tìm đến. Tất cả những điều đó đã tạo nên một tiền vệ lừng danh như hiện nay.



Đạt được vô số thành công với "Quỷ đỏ" nhưng điều khiến anh rằn vặt trong quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp đó là anh chưa giúp cho xứ Wales có được danh hiệu nào. "Thi đấu cho M.U và xứ Wales là hai điều hoàn toàn khác biệt. Bạn chỉ có thể thi đấu tốt khi xung quanh bạn có những cầu thủ chất lượng và luôn tin tưởng bạn."



Quãng thời gian Giggs cảm thấy chán nản nhất đó là khi Leeds vượt qua M.U để bươc lên ngôi vô địch trong mùa giải đầu tiên anh thi đấu và trận thua trước Barca vào năm 2009.



"Hầu hết những huy chương hay danh hiệu tôi đạt được tôi đều gửi tặng lại cho bảo tàng của câu lạc bộ. Có rất nhiều món quà quan trọng đối với tôi nhưng món quà tôi cảm thấy ý nghĩa nhất đó là chiếc đồng hồ mà Bobby Chalton sau khi kết giành chiếc cup Champions League tại Mátxcơva.Trong 20 năm tôi đã có tới 131 người đồng đội với những tính cách khác nhau nhưng có lẽ Paul Scholes và Roy Keane gây ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của tôi" tiền vệ 37 tuổi cho biết thêm./.





Theo Huy Đồng (Vietnam+)