Cheryl tái hợp Ashley Cole

Cả hai sẽ sống cùng trong một mái nhà

Thay vì phớt lờ Cole như trước kia, Cheryl bắt đầu thay đổi thái độ với chồng cũ. Đáng chú ý, cựu giám khảo chương trình giải trí X-Factor vừa đồng ý quay lại sống với Ashley tại biệt thự trị giá 4 triệu bảng ở Surrey.



Đây từng là nơi ở của tuyển thủ Anh và “người đẹp biết hát” trong một thời gian dài trước khi cả hai lôi nhau ra tòa. Theo tuyên bố đầy hứng khởi của Cheryl trước đám bạn, nếu không có gì thay đổi, cô sẽ dọn tới sống cùng Cole vào cuối tháng này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả hai sẽ tái hợp sau một thời gian gián đoạn do nhiều lý do.



Động thái bất ngờ của Cheryl ngay lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt từ bạn bè: “Không thể hiểu nổi vì sao Cheryl lại đồng ý quay về với người sống bạc bẽo như Cole. Đã không ít lần anh ta ngang nhiên phản bội Cheryl, thế mà cô ấy vẫn chịu trở lại”.



Như bị “say nắng” trước màn chèo kéo dai như đỉa đói từ chồng cũ, Cheryl nhất quyết sớm tái hợp với Cole. Kể ra, ngoài việc tái hợp, Cheryl cũng mong muốn sớm quay lại sống ở một nơi an toàn như tại biệt thự bạc triệu ở Surrey.

