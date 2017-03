Cheryl thừa nhận vẫn còn yêu và muốn có con cùng Ashley Cole

Thời gian qua, dư luận sôi sùng sục lên với thông tin, cặp đôi sáng giá Ashley Cole và Cheryl chuẩn bị dắt tay nhau viết tiếp câu chuyện tình ngọt ngào. Người thầm chúc phúc. Lắm kẻ thì giật mình ngỡ ngàng. Không có lẽ cựu ca sĩ nhóm Girls Aloud đã quên hết rồi những đớn đau mà gã Don Juan xứ Sương mù từng mang đến cho mình? Nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật. Con tim vốn có lý lẽ của riêng mình. Trên News of The World, chân dài 27 tuổi thừa nhận vẫn còn rất nhiều tình yêu dành cho người đàn ông đã từng đầu ấp tay kề: “Tôi vẫn còn yêu Ashley. Lẽ ra tôi không nên ly dị anh ấy”. Trước đây, khi đôi trai tài gái sắc quyết định đường ai nấy đi, có ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến gia đình họ tan vỡ xuất phát từ việc Cheryl chưa sẵn sàng để sinh cho chồng những thiên thần nhỏ đáng yêu. Nhưng lúc này, hoạ mi xứ Sương mù đã bắt đầu mơ tới thiên chức làm mẹ. News of The World dẫn lời nguồn tin tiết lộ: “Cheryl không thể đợi đến 30 tuổi để bắt đầu làm lại mọi thứ. Lần gặp gỡ gần đây nhất với Ashley đem lại cho cô ấy cảm giác bình yên. Cứ như thể giữa hai người chưa bao giờ có chuyện không hay xảy ra”. “Cô ấy thừa nhận vẫn còn rất yêu Cole. Cheryl tin rằng, số phận đã sắp đặt cho anh ấy trở thành cha của những đứa con đáng yêu mà cô ấy sinh ra”. Phản ứng trước thông tin này, người thân và bạn bè của hoạ mi 27 tuổi đã hết sức thất vọng. Họ không muốn nhìn thấy Cheryl một lần nữa bị Ashley Cole nhấn chìm trong sự lừa dối và phản bội. Cách đây vài hôm, gã Don Juan xứ Sương mù bị bắt gặp ôm ấp chặt cứng một cô gái tóc vàng lạ mặt khi tới thư giãn tại một hộp đêm ở Los Angeles. Theo Việt Anh (Bongdaso)