Chỉ trích trọng tài biên, Sir Alex thoát tội

Nhưng rất may cho HLV Alex Ferguson bởi ông sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào từ FA. Nên biết vài mùa giải gần đây, Liên đoàn bóng đá Anh xử phạt rất nặng những lỗi chỉ trích trọng tài. Cụ thể là sau trận đấu đêm hôm kia, Sir Alex đã chỉ trích trọng tài biên Darren Cann không cho Quỷ đỏ được hưởng thêm 2 quả penalty. Trong khi đó, HLV người Scotland cáo buộc vị trọng tài này đã nhiều lần làm hại Quỷ đỏ bằng việc phất cờ biếu phạt đền cho các đối thủ của Man Utd như Liverpool và Arsenal. “Chelsea đang lẽ nên bị đuổi một người. Nhưng không có gì xảy ra, không có quyết định nào được đưa ra cả. Đó là bởi trọng tài biên (Cann). Năm ngoái ông ta cho Liverpool và Arsenal hưởng penalty khi đụng độ Man Utd còn bây giờ ông ta không thấy (những pha phạm lỗi của Chelsea)?”, Sir Alex bực tức nói. “Ông ta cảm thấy hạnh phúc khi phất cờ ở Old Trafford và tặng cho các đối thủ Quỷ đỏ penalty”. Rất may cho HLV Quỷ đỏ rằng lần này FA đã bỏ qua. Trước đó vì chỉ trích trọng tài, Sir Alex đã bị phạt cấm chỉ đạo 5 trận kèm nộp phạt 30,000 bảng. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)