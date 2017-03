Chia tay Eboue, Arsenal lại tiếp tục "chảy máu"

Emmanuel Eboue. (Nguồn: Getty)

Điểm đến sắp tới của hậu vệ Eboue là Galatasaray. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận mua lại Emmanuel Eboue từ Arsenal với giá 4 triệu bảng. Trong khi đó, Emmanuel-Thomas sẽ chuyển tới chơi cho Ipswich Town với giá 1 triệu bảng.



Eboue thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị ở mùa giải này. Huấn luyện viên Wenger dường như đã mất hết kiên nhẫn với anh khi chứng kiến phong độ tệ hại của hậu vệ này trong trận đấu với Liverpool ở cuối mùa giải trước và khiến "Pháo thủ" đánh mất hai điểm quan trọng trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League với Manchester Unied.



Cũng giống như trường hợp của Fabregas, Eboue cũng không có tên trong đội hình tham gia du đấu của Arsenal. Lý do được "giáo sư" Wenger đưa ra là do anh đang gặp phải chấn thương bắp chân. Tuy nhiên theo giới thạo tin, lý do chính khiến Eboue ở lại Emirates là để tiến hành bản hợp đồng chính thức với Galatasaray.



Ngoài Eboue và Emmanuel-Thomas, chiến lược gia người Pháp cũng hy vọng sẽ sớm bán được Alumina và Bendtner ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Bendtner hiện đang tiến hành thương thảo với Borussia Dortmund trong khi đó thủ thành Almunia đang lọt vào tầm ngắm của Atletico Madrid, Malaga and Fenerbahce.



Gael Clichy hiện là cầu thủ duy nhất "đào tẩu" thành công khỏi Arsenal khi chuyển tới chơi cho Manchester City theo một bản hợp đòng kéo dài 4 năm.



Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Arsenal đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Cote d'Ivoire Gervinho từ đương kim vô địch giải Legue 1, Lille. Trước đó, “Pháo thủ” thành London đã mang về sân trung vệ Carl Jenkinson từ đội bóng hạng Nhất Charlton Athletic.



Về trường hợp đang gây tốn nhiều giấy mực của báo chí Fabregas, tiền vệ người Tây Ban Nha đã khẳng định quyết tâm trở lại Barca sau khi liên tiếp từ chối những lời đề nghị của "giáo sư" Wenger.



Trong cuộc gặp trước đó giữa Arsenal và đại diện của Barca, phía Arsenal đã tỏ rõ lập trường kiên định với mức giá 40 triệu bảng họ đặt ra cho Cesc Fabregas. Tuy nhiên việc chiêu mộ tiền đạo người Chile Sanchez đã khiến Barca không còn dư dả về tài chính và đề nghị "Pháo thủ" giảm giá hoặc đổi cầu thủ trẻ tuy nhiên đều phải nhận cái lắc đầu từ phía Arsenal./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)