Chicharito: Chelsea là thách thức không nhỏ với M.U

Tiền đạo Chicharito. (Nguồn: getty Images)

Tám đội bóng xuất sắc nhất Champions League mùa giải này cuối cùng cũng đã xác định đối thủ của mình tại vòng tứ kết, khi những là thăm may rủi đã khiến hai ông lớn của Premier League là Manchester United và Chelsea phải gặp nhau, trong khi Barcelona chỉ phải gặp Shakhtar Donestk. Đương kim vô địch Inter đối đầu Schalke, còn Real Madrid thì sẽ gặp Tottenham.



Trong bốn cặp đấu này, trận đấu đầy duyên nợ giữa Manchester United và Chelsea chính là tâm điểm của vòng tứ kết, bởi nó không chỉ là cuộc đối đầu của hai đại gia đã hiểu quá rõ về nhau mà còn được xem như là cơ hội để "The Blues" trả sòng phẳng món nợ đau đớn mà họ đã vay trong trận chung kết Champions League tại Luzhnik ba năm về trước.



Ngay sau khi buổi lễ kết thúc và biết được đội bóng mà mình phải đối đầu tại tứ kết là Chelsea, tiền đạo Javier Hernandez đã lên tiếng cho rằng Manchester United sẽ gặp phải không ít thách thức đến từ Chelsea. Anh nói: "Chúng tôi cùng chơi tại vô địch quốc gia, bởi vậy, sẽ khó khăn cho cả hai. Khi đến làm khách tại Stamford Bridge, điều này cũng khó khăn như trận đấu ở Premier League vậy. Nhưng được đá trận lượt về trên sân nhà là lợi thế của chúng tôi."



"Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ hướng về từng trận đấu một và không nghĩ đến điều gì quá xa vời. Dù sao tôi cũng hài lòng với những gì đang diễn ra và muốn mọi thứ tiếp tục một cách trôi chảy," tiền đạo này nói thêm.



Những lo lắng của ngôi sao người Mexico hoàn toàn không phải là điều vô căn cứ. Tại Premier League, từ năm 2002 trở lại đây, Manchester United không thể thắng được The Blues trong mỗi lần hành quân đến Stamford Bridge./.





Theo Huy Anh (Vietnam+)