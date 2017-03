Chicharito lại tỏa sáng với cú đúp vào lưới Cuba

Trận đấu này diễn ra trong thời điểm Mexico vừa phải loại năm cầu thủ (Guillermo Ochoa, Francisco Rodriguez, Edgar Duenas, Antonio Naelson ‘Sinha’ và Christian Bermudez) khỏi đội hình đang dự Gold Cup tại Mỹ do có dương tính với chất clenbuterol, vốn nằm trong danh mục bị cấm.Tuy nhiên, với Chicharito trong vai trò đầu tàu, đội bóng "Tri Color" vẫn có thể đè bẹp đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Cuba với 5 bàn không gỡ, bằng đúng tỷ số của trận ra quân trước El Salvador.Nếu như ở trận thắng El Salvador, Chicharito lập được hat-trick thì ở trận này, tiền đạo trẻ của Manchester United tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng, gồm bàn mở tỷ số ở phút 36 và bàn ấn định chiến thắng (phút 76).Với cú đúp trong trận đấu này, Chicharito đã có 5 bàn thắng tại giải đấu này, nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi cho đội tuyển Mexico lên thành 22 bàn sau 26 trận, một hiệu suất tuyệt vời.Cùng với Chicharito, một tài năng trẻ khác là Giovani Dos Santos cũng đã màn trình diễn ấn tượng với cú đúp ở phút 63 và 68. Bàn thắng còn lại của nhà đương kim vô địch được ghi do công của Nigris (66').Như vậy, sau hai trận toàn thắng với những tỷ số "kinh hoàng", Mexico đã chắc chắn giành quyền đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Cuba đã chính thức nói lời chia tay giải đấu khi không có điểm nào và để thủng lưới đến 10 bàn. Trận đấu mở màn, Cuba cũng đã để thua Costa Rica 0-5.Cũng tại bảng A, El Salvador sau trận thua 0-5 mất mặt trước Mexico đã bỏ lỡ cơ hội giành 3 điểm khi để Costa Rica gỡ hòa 1-1 vào đúng phút 90 của trận đấu. Bàn thắng mở tỷ số của El Salvador ở phút 45 được ghi do công R. Zelaya.