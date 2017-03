Chiêu bài "khẩu chiến" của Sir Alex

Ở Premier League, việc Sir Alex lao vào các cuộc khẩu chiến đã trở thành điều quá ư quen thuộc. Thậm chí, ông còn được coi là một bậc thầy về lĩnh vực tâm lý chiến này. Nhưng thông thường các cuộc đấu võ mồm này diễn ra trong mùa giải, khi mà Sir Alex thường không từ bỏ một cơ hội nào để giành lấy lợi thế về cho M.U, dù là nhỏ nhất. Đó là việc gây áp lực lên trọng tài bằng những lời chỉ trích (dù có lúc nó khiến ông phải trả giá bằng án cấm chỉ đạo), việc mỉa mai đối thủ, khích tướng HLV đối phương hay tạo thêm động lực cho các đối thủ của đối thủ.

Vụ scandal phân biệt chủng tộc giữa Suarez và Evra trong trận Liverpool-M.U hồi tháng 10 năm ngoái, tưởng như đã kết thúc ở mùa giải trước sau án phạt cấm thi đấu 8 trận và số tiền phạt 40.000 bảng dành cho tiền đạo người Uruguay. Nhưng rốt cục chính Suarez là người đã "đào xới" lại chuyện cũ với tuyên bố rằng M.U đã dùng "sức mạnh chính trị" để gây ảnh hưởng và khiến anh phải nhận án phạt trên. Suarez cũng khẳng định rằng chính Evra đã cố tình hạ thấp tay xuống và tỏ ra không hề muốn bắt tay với anh khi họ tái ngộ nhau ở Old Trafford. Ferguson, dù đang ở Nam Phi trong chuyến du đấu của CLB, vẫn không quên bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời tấn công ngược trở lại tiền đạo người Uruguay.

HLV Ferguson và người đồng nghiệp Daglish- Ảnh Getty

Theo Sir Alex, việc Kenny Dalglish bị sa thải không hẳn đã là vì những thành tích bết bát của Liverpool, mà chính là do cách hành xử của ông trong vụ Suarez/Evra. "Tôi không quá ngạc nhiên khi Dalglish bị sa thải. Là một HLV, nhưng ông ấy lại ủng hộ hành vi xấu của học trò. Đó là một điều đáng thất vọng và ông ấy đã phải trả giá. Một đội bóng giàu truyền thống như Liverpool khó có thể để chuyện này xảy ra, và tôi nghĩ John Henry đã có một quyết định đúng đắn", chiến lược gia lão làng này bày tỏ. Trong bối cảnh bóng đá Anh rất muốn mạnh tay với phân biệt chủng tộc qua phong trào Kick It Out, và thực tế, những bằng chứng đều chống lại Suarez (anh đã 7 lần ném vào mặt Evra từ "negro" - nghĩa là đen), thì Dalglish vẫn bênh vực học trò một cách mù quáng khi đồng ý cho các cầu thủ Liverpool mặc áo in hình Suarez trên sân tập.



Khẩu chiến mà làm gì, Liverpool?



Sir Alex không chủ động gây chiến trong vụ đào bới quá khứ này, nhưng rõ ràng nếu Liverpool đã chọc giận "máy sấy tóc" thì chỉ họ là người chịu thiệt, bởi ông đang là người hoàn toàn chủ động và có lý trong việc khẩu chiến. Cũng may, Brendan Rodgers cũng chẳng hề thích dây dưa vào những chuyện lùm xùm của người tiền nhiệm, và chiến lược gia trẻ tuổi này đã đưa ra thông điệp rõ ràng cho Suarez rằng "hãy chấm dứt vụ Suarez ở đây để tập trung bằng thành tích trên sân cỏ".



Đó là một động thái khôn ngoan của một HLV vẫn còn lạ nước lạ cái ở Anfield như Rodgers. Liverpool đã chịu đựng quá đủ rắc rối từ Suarez và cần phải kiểm soát anh, hay đúng hơn là cái miệng của anh, để tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của CLB. Dù gì thì án phạt đã được đưa ra, và được thực thi, trong khi điều quan trọng với Liverpool bây giờ là màn tái thiết dưới thời Brendan Rodgers, chứ không phải gây ấn tượng xấu trong con mắt các quan chức ủy ban kỷ luật của FA. Theo đó, nếu tờ báo hay đài truyền hình nào muốn phỏng vấn Suarez thì sẽ phải gửi các câu hỏi để BLĐ Liverpool duyệt xem có "nhạy cảm" hay không.



"Tôi chỉ là một người ngoài cuộc trong vụ ấy", Brendan Rodgers khôn khéo "Đó là một tai nạn đáng tiếc. Tôi không thể nhét chữ vào miệng các cầu thủ. Nhưng tôi có một lời khuyên dành cho tất cả: hãy quẳng hết chuyện cũ đi để tập trung cho nhiệm vụ mới. Liverpool có truyền thống nói chuyện trên sân cỏ. Và đó là điều chúng tôi sẽ làm". Quả thật, để biến một đội bóng đang theo đuổi lối chơi theo kiểu truyền thống của Kenny Daglish sang cách chơi tiqui-taca của Rodgers là một công việc đầy khó khăn, và khó có thể mang lại hiệu quả chỉ sau hai ba tháng.



Và tất nhiên, Liverpool không có thời gian cho những rắc rối ngoài sân cỏ vốn đã khép lại như vụ Suarez/Evra. Vậy thì sao không khép lại quá khứ, để hướng tới tương lai?

Theo Tuấn Cương (TT&VH)