Chiều nay (15-7), vòng 21 V-League: Chạy trốn…

Nếu V. Hải Phòng buông…

Thực chất thầy trò Lê Thụy Hải đã không còn chút cơ may nào trụ lại V-League khi chỉ có 11 điểm sau 20 trận và sáu trận còn lại như những cực hình của họ. Thậm chí, các cầu thủ nội V. Hải Phòng đã tính xa đến đường… rời đội sau mùa giải này, còn ngoại binh bất phục HLV ra mặt. Với tình hình ấy, ông Hải “lơ” không thể bắt học trò phải đá hết sức mình và cách bấu víu duy nhất là khuyến khích họ chơi vì lòng tự trọng của mình lẫn giữ lấy tiếng cho các đội khác còn để ý. Chiều nay, V. Hải Phòng làm khách SL Nghệ An (VTV3 trực tiếp 16 giờ) không thể có bất ngờ dù chủ sân Vinh vắng cặp trung vệ Huy Hoàng - Sơn Hà do thẻ phạt và cả HLV Nguyễn Hữu Thắng bị kỷ luật.