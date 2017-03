Chiều nay, vòng 16 V-League: Nhìn nhau mà đá

V. Hải Phòng - SL Nghệ An (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Sức mạnh cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả trên sân Lạch Tray sẽ bù đắp cho khiếm khuyết đội hình của HLV Vương Tiến Dũng. Chủ nhà vắng thủ môn Quang Huy và Hữu Phước. Ngược lại, SL Nghệ An vẫn giữ lực lượng mạnh nhất dù mới thua ở vòng 1/8 AFC Cup. Thanh Hóa - HP Hà Nội (VTC3 trực tiếp 17 giờ): Thầy trò Nguyễn Thành Vinh vừa hồi sức sau trận thắng Hà Nội T&T 2-0 để nhảy lên hạng 8 mà điểm số 18 vẫn chỉ hơn ba đội cuối bảng. Lượt đi, HP Hà Nội từng gây sốc thắng Thanh Hóa 3-0 và đây là thời cơ cho chủ nhà đòi nợ. Các học trò Lê Thụy Hải chỉ nuôi mộng trụ hạng lại không ngờ nhảy vào tốp 4. Hà Nội T&T - Hà Nội ACB (VCTV trực tiếp 17 giờ): Đá với Hà Nội ACB bây giờ rất khó, sau khi họ tăng cường hai cầu thủ nhập tịch và thay thế một chân sút ngoại đáng gờm. Hai trận thắng liền đầu giai đoạn hai đã tạm thời giúp thầy trò Mauricio vượt qua khủng hoảng. Một chút băn khoăn cho Hà Nội ACB khi vắng Thành Lương và Đức Tuấn do thẻ phạt nhưng để chia điểm với Hà Nội T&T sẽ không quá khó. NaviBank SG - V. Ninh Bình: Đây là hai đội bóng rất khó đoán phong độ bởi họ lúc hay, lúc dở thất thường. V. Ninh Bình hậu thời Nguyễn Văn Sỹ, cầu thủ có dấu hiệu đi vào lề phải ở trận thắng đội mạnh Bình Dương 2-0. Đội khách nếu chịu chơi thì cửa thắng vẫn nhỉnh hơn chủ nhà. Bình Dương - HA Gia Lai (BTV trực tiếp 17 giờ): Đội bóng phố núi có vẻ dễ thở hơn khi ông chủ chịu ngó ngàng và chịu chi hơn. HA Gia Lai đã tung cờ trắng ở cuộc đua vô địch nhưng để đánh bại họ không đơn giản chút nào. Ngược lại, Bình Dương chưa kịp mừng sau trận thắng ra mắt tân HLV Đặng Trần Chỉnh đã gặp nỗi lo ngộ nhận về sức vóc của mình. GH