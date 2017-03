Chiều nay, vòng 19 V-League: Nghiệp chướng!

Các trận đấu khác Hà Nội T&T – Đồng Tháp (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ 30): Cuộc tái đấu này là một kỷ niệm buồn với ngôi sao vắng mặt Lê Công Vinh. Lượt đi, Đồng Tháp thắng 2-1 và Công Vinh bị treo giò. Chiều nay, thầy trò Phạm Công Lộc rất khó thắng chủ sân Hàng Đẫy. Ninh Bình – Hòa Phát Hà Nội (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ): Chủ nhà vắng ba trụ cột Việt Thắng, Như Thành, Junior do kỷ luật trong khi đội khách vẫn giữ được đội hình mạnh nhất. Nhiều khả năng khách sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi sau trận lượt đi đã từng thua 0-2. Thanh Hóa – Đồng Tâm Long An (17 giờ): HLV Vũ Trường Giang rất lo lắng về phong độ của các cầu thủ Thanh Hóa bỗng dưng rơi tự do với hai trận thua nặng nề liên tiếp. Họ đang nằm ở suất play-off và tương lai sẽ rất khó thoát nếu cứ chơi thất thường như thế. Khánh Hòa – Nam Định (16 giờ): Đá sân khách nhưng Nam Định sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi gặp đối thủ thân thiết Khánh Hòa. Nhiều khả năng Khánh Hòa sẽ thua kiểu tình thương mến thương.