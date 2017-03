Chiều qua (22-7), vòng 22 V-League: Tọa độ chết!

Đau nhất ở vòng đấu chiều qua là K. Kiên Giang trên sân nhà bị SL Nghệ An ba lần sút thủng lưới. Các học trò Lai Hồng Vân đã chơi với một tinh thần quả cảm và nỗ lực tự cứu mình nhưng họ không thể đe dọa hàng thủ chắc chắn của đội khách.

Bàn thắng sớm bằng đầu ở phút thứ 10 của Hector đã giúp SL Nghệ An chơi tỉnh táo hơn và hóa giải lối chơi tấn công mạnh mẽ của chủ nhà, dù khách không phải là đội cầm nhiều bóng hơn. K. Kiên Giang dưới sự cổ vũ của khán giả nhà đã say mồi với nhiều đợt hãm thành dồn dập và trong cơn say mồi, chủ sân Rạch Giá mất cảnh giác bị đòn hồi mã thương. Văn Bình sau một đợt phản công nhanh có pha đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho SL Nghệ An ở phút 29.

K. Kiên Giang ở thế buộc phải thắng và trong hoàn cảnh không còn gì để mất đã dâng cao đội hình công phá điên cuồng nhưng đều bị dội ra bởi hàng thủ thép của đối phương. Đã thế, chủ nhà còn dính thêm một đòn đánh bồi ở phút cuối cùng do siêu dự bị Dickson lập công.

K. Kiên Giang và K. Khánh Hòa đều thua trận khiến cho cuộc chạy trốn suất trụ hạng khó lường. Ảnh: XUÂN HUY

Trận thua nặng ở vòng đấu này sẽ khiến cho K. Kiên Giang phải sống trong sợ hãi bởi một ngày trước đó, đối thủ chạy đua suất rớt hạng là Đồng Tháp ngã ngựa 0-4 trên sân nhà trước Sài Gòn XT và trận đấu cùng giờ, K. Khánh Hòa dự báo rất khó khăn trên sân khách.

Mọi sự diễn ra đúng như suy luận vào chiều qua, K. Khánh Hòa thua NaviBank SG 0-1 ở phút 83 do Tài Em ghi bàn. Khách có nhiều cơ hội hơn nhưng vận đen cứ đeo bám K. Khánh Hòa sau một lần bóng tìm đến cột dọc và một lần nghi ngờ bóng đã trôi qua vạch vôi. Thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn dập dìu ở áp chót bảng và nguồn an ủi duy nhất của họ chính là hai đối thủ xếp trên K. Kiên Giang, Đồng Tháp chỉ hơn mình từ 1 đến 2 điểm đều nằm trên tọa độ chết.

Gay cấn nhất ở cuộc đua vô địch là trận thắng mong manh 1-0 của SHB Đà Nẵng khi tiếp khách B. Bình Dương. Chỉ mới 24 giờ trước đó, người anh em Hà Nội T&T đã kịp lấy lại ngôi đầu bảng sau trận thắng sân khách V. Hải Phòng 2-0 khiến SHB Đà Nẵng phải chơi quyết tâm hơn. Thực tế các học trò Lê Huỳnh Đức không hơn B. Bình Dương về thế trận lẫn cơ hội (Philany đánh đầu dội xà) và chỉ một lần biết tận dụng thời cơ. Nicolas hạ thủ hàng phòng ngự B. Bình Dương ở phút 87 giúp SHB Đà Nẵng lấy lại ngôi đầu và tràn trề khả năng vô địch.

Các trận đấu khác: V. Ninh Bình - HA Gia Lai 2-1, Hà Nội - Thanh Hóa 3-1.

Bảng xếp hạng: 1. SHB Đà Nẵng (44 điểm); 2. Hà Nội T&T (41 điểm), 3. Sài Gòn XT (38 điểm); 4. SL Nghệ An (34 điểm); 5. V. Ninh Bình (33 điểm); 6. HA Gia Lai (30 điểm); 7. NaviBank SG (30 điểm); 8. B. Bình Dương (29 điểm); 9. Hà Nội (29 điểm); 10. Thanh Hóa (29 điểm); 11. Đồng Tháp (24 điểm); 12. K. Kiên Giang (23 điểm); 13. K. Khánh Hòa (22 điểm); 14. V. Hải Phòng (11 điểm).

ĐĂNG HUY