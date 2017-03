Chiều qua, đấu sớm vòng 12 V-League: Mưa thẻ

Các trận đấu chiều nay NaviBank Sài Gòn - Hà Nội T&T (HTV2 trực tiếp 17 giờ): Màn ra mắt của tân HLV Mai Đức Chung rất dễ phá sản nếu đội khách căng ra chơi để lấy lại ngôi đầu mới bị Đà Nẵng tái chiếm. Thế nhưng biết đâu ở thế đường cùng, NaviBank Sài Gòn sẽ có nhiều chiêu để trỗi dậy lấy trận thắng đầu tiên trên sân nhà dưới thời đổi mới. Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An (VTV3 trực tiếp 16 giờ): Khách từng là đàn anh của chủ nhà nhưng thời thế đã khiến Sông Lam Nghệ An đi trước vẫn về sau. Cặp đấu có thể không hay mà rất căng vì thầy trò Kiatisak phải nỗ lực đào thoát khỏi nhóm cuối sẽ có động lực thắng nhiều hơn. Ninh Bình - Khánh Hòa (VTC3 trực tiếp 17 giờ): Đội khách rất ấm ức khi Ninh Bình từng nẫng tay trên bốn cầu thủ do mình đào tạo. Một năm trôi qua, Khánh Hòa mới có dịp tái ngộ Ninh Bình trên sân cỏ để chứng tỏ mình không dễ bị bắt nạt. Trận đấu có thể hòa khi nhiều nhóm cầu thủ từng là đồng đội ở CLB lẫn đội tuyển đã quá hiểu nhau. Nam Định - Hải Phòng (VCTV trực tiếp 16 giờ): Chủ nhà yếu lực hơn nhưng có khao khát chiến thắng lớn hơn khi đang đứng bên bờ vực thẳm. Nam Định sẽ thắng để rộng đường toan tính ở lượt về khi chỉ gặp đội bạn tình thương mến thương nhiều hơn là phải thắng bằng mọi giá.