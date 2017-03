Chiều qua, vòng 15 V-League: Báo động đỏ cho thành Nam

Các trận đấu khác - Thanh Hóa - Hải Phòng: 4-1. Trận này Leandro đá hỏng cả hai quả 11 m. - Đà Nẵng - Đồng Tháp: 1-1. Hai bàn của hai đội ghi ở phút bù giờ hiệp một. - Sông Lam Nghệ An - Đồng Tâm Long An: 0-1. Người hùng Tài Em ghi bàn duy nhất ở phút 74. Trận đấu có hai thẻ đỏ: Huy Hoàng (SLNA) phút 47 và Antonio (ĐTLA) phút 64. - Khánh Hòa - Hà Nội T&T: 1-3. Phút 38, tỉ số đang là 1-1 thì chủ nhà thiếu người do Hoàng Đức nhận thẻ đỏ. Khách tận dụng ghi hai bàn ở phút 55 và phút 87. - Hòa Phát Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai: 1-1. Mãi đến phút 89, Hoàng Anh Gia Lai mới có bàn gỡ sau khi để Hòa Phát ghi bàn rất sớm. Bảng xếp hạng: 1. Bình Dương (31 điểm); 2. Hà Nội T&T (28); 3. Đà Nẵng (28); 4. Đồng Tháp (25); 5. Ninh Bình (24); 6. Hải Phòng (23); 7. Sông Lam Nghệ An (20); 8. Khánh Hòa (20); 9. Thanh Hóa (19); 10. Hoàng Anh Gia Lai (18); 11. Đồng Tâm Long An (18); 12. Hòa Phát Hà Nội (18); 13. NaviBank Sài Gòn (11); 14. Nam Định (8).