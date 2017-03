Chiều qua, vòng 21 V-League: Vua… tiểu xảo

Các trận đấu khác + Đà Nẵng - Ninh Bình 1-1: Bàn thắng của Merlo ở phút 89 đã cứu cho chủ sân Chi Lăng một trận thua mất mặt sau những nghi ngờ của giới hâm mộ về mấy trận đấu bất thường. Trước đó, phút 36 Ngọc Huy đã ghi bàn mở điểm cho Ninh Bình. + Hoàng Anh Gia Lai - NaviBank Sài Gòn 0-1: Bàn thắng duy nhất của Opara ở phút 25 đã thắp lại hy vọng le lói lần nữa cho NaviBank Sài Gòn. Có 3 điểm nhưng thầy trò ông Chung lại thở dài khi đối thủ chính Thanh Hóa cũng có 3 điểm. + Thanh Hóa - Khánh Hòa 3-2: Đội khách ghi bàn ở phút thứ 8 và khép lại trận thua ở phút 87 đều do công của Agostinho. Một trận đấu vui vẻ của chủ nhà với ba bàn thắng của Xuân Hợp (phút 36), Bảo Khanh (phút 60) và Mauro (phút 65, penalty). + Đồng Tâm Long An - Nam Định 1-0: Trận thua đã dìm Nam Định chìm sâu dưới đáy bảng và chỉ còn chờ ngày rớt hạng dù có thắng cả năm trận còn lại. Bàn thắng duy nhất do công của Antonio ghi ở phút 25. + Sông Lam Nghệ An - Đồng Tháp 2-0: Chủ sân Vinh chỉ mất 10 phút để kết liễu đội khách với hai bàn của Quang Tình (phút 4) và Trọng Hoàng (phút 10). + Hòa Phát Hà Nội - Hải Phòng 4-3: Cuộc đối đầu rất hấp dẫn dưới sân và căng thẳng trên khán đài với sự bạo loạn của các cổ động viên Hải Phòng khiến cảnh sát phải trấn áp mạnh tay mới vãn hồi trật tự. Hòa Phát Hà Nội hai lần dẫn trước và đào sâu 3-1 nhưng vẫn bị bắt lại 3-3. Đến phút 90+2, Timothy hoàn tất cú hat trick giúp chủ nhà thắng ngoạn mục 4-3. Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội T&T (40 điểm); 2. Đồng Tháp (35); 3. Bình Dương (35); 4. Khánh Hòa (33); 5. Hải Phòng (33); 6. Đà Nẵng (32); 7. Hòa Phát Hà Nội (31); 8. Ninh Bình (30); 9. Sông Lam Nghệ An (29); 10. Hoàng Anh Gia Lai (29); 11. Đồng Tâm Long An (28); 12. Thanh Hóa (27); 13. NaviBank Sài Gòn (18); 14. Nam Định (12).