‘Chinh phục ngôi vô địch lần thứ tư áp lực hơn rất nhiều’

. Phóng viên: Ngôi vô địch lần thứ tư có khác gì với những lần trước đối với bản thân anh?

+ Nguyễn Anh Đức: Nó khác rất nhiều, lần đầu lên ngôi vô địch có cảm giác như sự chinh phục mà tới được đến đâu hay đến đó nhưng một khi đã vô địch ba lần rồi thì đến lần thứ tư nó càng áp lực nhiều hơn.

. Cũng có ý kiến cho rằng B. Bình Dương vô địch cũng có yếu tố may mắn?

+ May mắn luôn là điều đồng hành cùng các đội bóng. Có những thời điểm đen đủi nhưng cũng có thời điểm may mắn. Đội bóng nào cũng thế thôi. Chúng tôi đã lao động cật lực và tôi nghĩ may mắn chỉ đến với những ai lao động miệt mài. Cả một tập thể B. Bình Dương đã lao động cật lực trong suốt một mùa giải để rồi tiếp nhận được thành quả này. Yếu tố may mắn trong thể thao rất cần và nó chỉ đến với những đội biết lao động hết mình.

. Anh có cho rằng mùa tới bản thân anh sẽ có phong độ xuống dần và B. Bình Dương cũng gặp thách thức nhiều hơn trong việc bảo vệ chức vô địch lần nữa?

+ Tôi nghĩ khi mình mà còn ra sân thì tôi luôn cháy hết mình và luôn chuẩn bị tinh thần lẫn phong độ cao nhất. Còn một khi cảm nhận phong độ của mình đã xuống thì lúc đó xem lại vai trò của mình trong đội ra sao. Còn việc năm tới B. Bình Dương sẽ gặp thách thức nhiều hơn đó là điều tất nhiên, nhà vô địch nào cũng thế thôi.

. Anh có cảm giác sao ra khi giữa anh và đàn anh Minh Phương của SHB Đà Nẵng là những người giàu thành tích nhất V-League? Bản thân anh có bốn ngôi vô địch trong một màu áo còn Minh Phương thì ba lần trong ba màu áo khác nhau?

+ Đó là điều thú vị cho bản thân tôi cũng như anh Minh Phương, may mắn là chúng tôi chơi bóng trong đội hình có những đồng đội giỏi và khát khao ngôi vô địch. Chơi trong một tập thể cùng hướng đến một mục tiêu vô địch sẽ tạo cho tôi một áp lực tốt để mỗi lần ra sân là cháy hết mình.

. Xin cám ơn và chúc Anh Đức tiếp tục thành công mùa tới.

TẤN PHƯỚC thực hiện