Chính thức công bố giải Fair Play 2016

1. Play Fair 2. Play to win but accept defeat with dignity 3. Observe the laws of the Games 4. Respect opponent teammates, referees, officials and spectators 5. Promote interest of football 6. Honour those who defend football is good reputation 7. Reject corruption, drugs, racism, violence gambling and other dangers to our sport 8. Help others to resist corrupting pressures 9. Denounce those who attempt to descredit our sport 10. Use football to make a better world

1. Thi đấu cao thượng (công tâm) 2. Thi đấu để thắng, chấp nhận thua cao thượng (toàn tâm toàn ý) 3. Tuân thủ luật chơi 4. Tôn trọng đối phương, đồng đội, trọng tài, quan chức, khán giả 5. Cổ vũ vì lợi ích bóng đá 6. Tôn vinh những người cống hiến cho bóng đá 7. Chống tiêu cực, chất kích thích, phân biệt chủng tộc, bạo lực, cờ bạc và mối nguy hiểm cho bóng đá 8. Giúp mọi người chống lại áp lực của tiêu cực 9. Tố giác những người gây tai tiếng cho môn thể thao của chúng ta 10. Sử dụng bóng đá để làm cho thế giới tốt hơn