Chính thức dỡ bỏ lệnh "cấm vận" đội tuyển Togo

Đây là kết quả của quá trình đấu tranh của LĐBĐ Togo khi họ nhờ đến sự can thiệp của LĐBĐ Thế giới (FIFA) và Tòa án thể thao thế giới (CAS).



Trước đó, ngày 8/5, FIFA cũng tuyên bố dỡ bỏ lệnh "cấm vận" đội bóng này, sau khi chủ tịch FIFA Sepp Blatter đàm phán thành công với CAF.





Đội tuyển Togo được trở lại thi đấu tại CAN 2010. Ảnh: Wallpapers

Ở vòng chung kết CAN 2010, trong lúc đến Angola dự giải bằng xe bus, toàn đội Togo đã bị những kẻ có vũ trang tấn công. 2 thành viên trong đoàn bị bắn chết. Vì vụ thảm sát đẫm máu này, chính phủ Togo đã tức giận cử chuyên cơ đến Angola, chở cả đội Togo bỏ giải về nước, ngay trước khi vòng chung kết CAN 2010 khởi tranh.



Trước quyết định tự rút lui khỏi vòng chung kết CAN 2010 của Togo, CAF đã đưa ra án phạt rất nặng: Togo bị cấm tham dự 2 vòng chung kết CAN liên tiếp vào các năm 2012 và 2014. Quá bức xúc trước hình thức kỷ luật này, LĐBĐ Togo đã đệ đơn kiện lên FIFA và Tòa án thể thao thế giới CAS.

(Theo Báo Khoa học Đời Sống Online)