Chọc tức Gerrard, fan Chelsea bị đấm túi bụi

Nguồn cơn sự vụ bắt nguồn từ CĐV Chelsea. Cụ thể, phấn khích sau chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Liverpool, một nhóm CĐV The Blues đi dọc đường Anfield, bên ngoài sân nhà của The Kop hò hét, hát hò ăn mừng.Việc fan Chelsea ăn mừng chiến thắng chẳng có gì đáng nói nếu họ không trêu ngươi chọc tức thủ quân Steven Gerrard. Cụ thể, nhóm người này đã liên tục hát một bài hát mà họ ngẫu hứng sáng tác sau trận đấu ở Anfield, dựa trên tình huống Steven Gerrard trượt chân biếu cho Demba Ba pha ghi bàn mở tỷ số.Điên tiết vì CĐV Chelsea ngang nhiên chọc tức thần tượng của mình ngay bên ngoài Anfield, một nhóm fan Liverpool đã lao vào khiêu chiến đấm đá túi bụi.Bất ngờ bị tấn công CĐV Chelsea đã ngay lập tức đáp trả tạo nên cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài sân Anfield trước khi cảnh sát ập đến lập lại trật tự.Thất bại 0-2 trước Chelsea đêm qua khiến Liverpool mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này trước Man City. Nếu cả The Kop và Man xanh toàn thắng những trận còn lại của mùa giải hai đội sẽ bằng điểm nhưng ngôi quán quân nhiều khả năng sẽ thuộc về đội chủ sân Etihad vì thầy trò Manuel Pellegrini có hiệu số bàn thắng bại vượt trội so với đối thủ (+8).