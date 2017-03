Chơi xấu đối thủ, Luis Suarez vẫn trốn được án phạt

Mới đây nhất, tiền đạo đang khoác áo Liverpool đã có một pha đánh nguội vô cùng ác ý với trung vệ Gonzalo Jara của đội tuyển Chile, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ. Tuy nhiên, trọng tài chính Nestor Pitana đã không nhìn thấy pha tiểu xảo này của Suarez. Chính vì thế mà bất chấp các cầu thủ Chile ra sức đòi lại "công lý", chân sút 26 tuổi vẫn tiếp tục được chơi bóng cho đến khi hết giờ.

Luis Suarez may mắn thoát án phạt của FIFA

Tiền đạo của Uruguay còn tiếp tục gặp may thêm một lần nữa khi trong bản báo cáo sau trận, vị vua áo đen cũng không hề nhắc đến pha phạm lỗi của anh. Nhiều khả năng, ông Pitana không muốn nỗi đau thua trận của Suarez bị cào sâu thêm.



Nên nhớ, dù là một tiền đạo nhưng Luis Suarez lại thường xuyên bị thổi phạt. Chỉ cần thêm 1 thẻ vàng nữa, anh sẽ vắng mặt trong cuộc đọ sức tiếp theo của Uruguay với Venezuela, đối thủ xếp ngay trên họ tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.



Tại Liên đoàn Conmebol, chỉ 4 quốc gia đứng đầu vòng loại cùng đội chủ nhà World Cup 2014 là Brazil mới được dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hiện Uruguay đang xếp thứ 6, kém đội đứng thứ 4 là Chile 2 điểm. Nếu họ mất nốt chân sút chủ lực Suarez, việc tới xứ sở samba vào mùa hè năm sau là vô cùng khó khăn.



Nhiều người có thể cho Luis Suarez đã gặp may, nhưng thực tế, đó không phải là lần đầu tiên có trường hợp này tại các giải đấu do FIFA tổ chức. Ở World Cup 2010, David Villa cũng đã đấm hậu vệ Emilio Izaguirre của Honduras. Sau đó, dù đối phương ra sức kêu gọi 1 án phạt cho El Guaje nhưng FIFA vẫn làm ngơ vì họ chỉ đựa vào các báo cáo của trọng tài sau trận.

Theo Giang Hương (VTC News)