Christian Vieri phá sản: Quậy phá như 'Bò mộng'

Hai bà mẹ của Vieri và Brocchi cũng có mặt, bởi liên quan tới việc làm ăn của hai cậu con trai một thời tiếng tăm và giàu có.

Ẩu đả với đối tác

Hơn 10 năm trước, Vieri đã cố gắng đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình nhờ tiền bạc rủng rỉnh sau bao năm chinh chiến trên các sân cỏ. Anh bắt tay với đồng đội Paolo Maldini để lập nên thương hiệu thời trang Sweet Years. Nhờ danh tiếng và khuôn mặt điển trai của hai cầu thủ, Sweet Years nhanh chóng chiếm được thị phần và bội thu tiền bạc. Từ thắng lợi ban đầu, Vieri rủ rê Maldini mở thêm nhiều nhà hàng ở thành phố Milan. May mắn trong kinh doanh vẫn tiếp tục mỉm cười với Vieri và sau vài năm, anh đã bổ sung vào tài khoản được lượng tiền mặt khá lớn.

Khi con đường kinh doanh đang trên đà thuận lợi, chẳng hiểu bởi mâu thuẫn cá nhân hay lý do gì, Vieri và Maldini chấm dứt hợp tác. Báo chí Italy thời điểm đó đưa tin Vieri bị “một đối tác kinh doanh” đấm vỡ mũi trong một vụ xô xát nhưng không nói rõ đó có phải là Maldini hay không.

Bỏ lại đằng sau sự cố, “Bò mộng” chuyển sang bắt tay với Brocchi thực hiện thương vụ lớn hơn, sáng lập công ty BFC & Co, chuyên kinh doanh đồ nội thất nhập khẩu hạng sang.

Nghi án gian lận

Nhưng giấc mơ trở thành một nhà quản lý tầm cỡ của Vieri và Brocchi nhanh chóng tan vỡ. 5 năm hiện diện trên thị trường, BFC & Co liên tục gánh chịu thua lỗ. Lần gần nhất vào năm 2010, công ty báo lỗ nặng, không có khả năng chi trả nợ cho các đối tác và đệ đơn xin phá sản lên tòa án với lý do: “Sự suy giảm trong tiêu thụ đã khiến công ty không thể hoạt động được nữa”.

Công tố viên tòa án Milan Marizio Ascione tiến hành điều tra vụ việc và hoài nghi về nguyên do dẫn đến 2 vụ cháy bí ẩn ở nhà xưởng của công ty BFC & Co trong thời gian hoạt động. Ascione lo ngại rằng có thể Vieri và các cộng sự đã cố tình tạo ra vụ cháy, coi đó là lý do xác đáng để viết vào đơn bảo hộ phá sản.

Một năm sau đó, Vieri và Brocchi bị cảnh sát tiến hành lục soát vì không thể trả được khoản nợ nhiều triệu euro đã vay trước đó từ 6 ngân hàng ở Italy. Ông Ascione giải thích lý do ngắn gọn là “để tìm kiếm giấy tờ hoặc tài liệu trên máy tính có liên quan”. Đang trong kỳ nghỉ ở London, mẹ Vieri, bà Christiane Rivaux vội vã đáp máy bay về Italy để tìm hiểu ngọn ngành. Khi biết tin, bà sốc nặng và nhập viện để điều trị chứng huyết áp cao.

Không chỉ có vậy, Vieri và Brocchi do bận rộn với việc đi đây đó, đã ủy quyền chức vụ Phó Giám đốc trong công ty cho hai bà mẹ Christiane Rivaux và Scarlett Cerruti. Theo quy định của luật pháp, bà Rivaux và bà Cerruti cũng vướng vào lao lý, phải liên tục hầu tòa ở Milan trong thời gian dài.

Trắng tay vì cờ bạc

Thời điểm hầu tòa, Vieri hé lộ với báo giới anh chỉ mất 3 triệu euro tiền đầu tư 25% cổ phần vào công ty (bằng với Brocchi, 50% còn lại do người bạn Fabio Arcuri nắm giữ).

Mất đi 3 triệu euro không thể biến Vieri thành kẻ tay trắng như hiện tại nếu như “Bò mộng” không lao như con thiêu thân vào trò đỏ đen. Tại xứ mì ống, Vieri được mệnh danh là “Vua sòng bài” bởi ngày nào cũng hiện diện tại các casino có tiếng. Tiền bạc của Vieri cứ thế mà ra đi. Bên cạnh đó, việc cặp kè với trên 200 người đẹp cùng chi phí mua sắm quà cáp và những cuộc ăn chơi trác táng cũng tiêu tốn của Vieri không ít tiền. Giờ đây, khi trắng tay, Vieri chỉ muốn làm lại cuộc đời. Dự định sắp tới của anh là lấy bằng HLV và quay lại với bóng đá, nơi đã từng đem lại cho anh danh tiếng và tiền bạc.

Theo Cẩm Oanh (TT&VH Online)