Chủ tịch Blatter "vạ mồm" về vụ phân biệt chủng tộc

Bất chấp những vụ rắc rối trong thời gian qua liên quan tới nạn phân biệt chủng tộc, Chủ tịch Blatter đã nêu quan điểm của ông trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN. Dù có không ít LĐBĐ hiện nay đang phải đấu tranh để loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc khỏi bóng đá thì Chủ tịch Blatter cho rằng chỉ cần một cái bắt tay sau trận là mọi việc, kể cả những lời lẽ hay hành động phân biệt chủng tộc, sẽ được giải quyết.

Chủ tịch Blatter - Ảnh Getty

Khi được hỏi rằng liệu ông có tin những hành động phân biệt chủng tộc đang diễn ra trên các sân bóng đá hay không, ngài Blatter cho hay: “Tôi bác bỏ điều này. Không có phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Có thể một cầu thủ nhằm vào cầu thủ khác. Cậu ta có lời nói hoặc hành động, vốn không đúng mực, song với cầu thủ bị nhắm tới, cậu ấy có thể nói rằng đó là một trận đấu. Chúng ta đang thi đấu và khi trận đấu kết thúc, chúng ta bắt tay nhau. Tôi nghĩ đây là cách hiệu quả vì chúng tôi đã rất nỗ lực trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử. Tôi nghĩ cả thế giới đều biết về những nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện để chống lại các vấn nạn này. Và khi trên sân, đôi khi bạn nói ra những gì không thực sự chính xác song rốt cuộc, trận đấu cũng kết thúc và bạn sẽ có trận đấu tới, nơi bạn có thể hành xử tốt hơn”.

Sau đó, phát biểu trên kênh Al Jazeera, Chủ tịch Blatter cho biết thêm: “Trong một trận đấu, bạn có thể nói điều gì đó nhằm vào ai đó, người trông không giống bạn, song khi trận đấu kết thúc, hãy quên chuyện đó đi”.



Từ lâu, Chủ tịch của FIFA đã không còn là một nhân vật xa lạ trong các vụ rắc rối. Ông từng kêu gọi các cầu thủ nữ mặc quần đấu ngắn hơn để tăng thêm độ hấp dẫn. Ông cũng là người đã có những phát biểu thiếu nhạy cảm về giới tính của các cầu thủ trong môn thể thao được ưa chuộng nhất hành tinh và hơn thế nữa, ông cùng với không ít các quan chức FIFA đã bị cáo buộc dính líu tới các vụ tham nhũng và nhận đút lót trong những năm qua.

Và dĩ nhiên, từ Anh, nơi đang có các vụ phân biệt chủng tộc như Luis Suarez của Liverpool đối với Patrice Evra của Man United hay giữa John Terry của Chelsea với Anton Ferdinand của QPR, đã có không ít ý kiến phản đối các phát biểu của Chủ tịch FIFA.



Phong trào Kick It Out, vốn kêu gọi loại bỏ hoàn toàn nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, đã gọi những phát biểu của ông Blatter là “vô cảm” và từ chối chấp nhận vị thế Chủ tịch FIFA của ông. Thông báo của phong trào này có nội dung như sau: “Bắt tay không phải là cách để giải quyết các vụ phân biệt chủng tộc và nó làm cho tầm thường hóa những gì mà các phong trào như Kick It Out đang nỗ lực. Chúng tôi cho rằng bắt tay không giải quyết được vấn đề mà cầu thủ nào đó đã gây ra cho đối phương. Đáng lẽ, giới lãnh đạo phải là những ngọn cờ đầu và những phát biểu như vậy không hỗ trợ gì cho mục tiêu đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc khỏi bóng đá và giúp bóng đá trở thành môn đấu không có tệ phân biệt đối xử”.



Trong khi đó, trung vệ của Man United và tuyển Anh, Rio Ferdinand cũng ngay lập tức thể hiện quan điểm của mình trên trang Twitter về những phát biểu của ông Sepp Blatter: “Tôi cảm thấy thực sự ngu ngốc khi nghĩ rằng bóng đá đang là môn thể thao đi đầu trong phong trào chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Điều này cứ như là chúng ta chỉ cầm câm lặng một lúc. Thử hỏi nếu một cầu thủ sỉ nhục trọng tài và sau trận, anh ta chỉ cần bắt tay họ, liệu anh ta có không bị xử phạt?”.

Ngoài ra, Ferdinand còn gửi hẳn một thông điệp trực tiếp tới Chủ tịch FIFA khi anh viết: “Sepp Blatter. Những phát biểu của ông về nạn phân biệt chủng tộc thực sự đáng buồn cười. Nếu các cổ động viên thi nhau hô vang các khẩu hiệu chủng tộc trên sân rồi sau đó đòi bắt tay chúng tôi, mọi chuyện sẽ được bỏ qua?”



Với nguy cơ hứng chịu một ‘cơn bão’ phản ứng mới, Chủ tịch Blatter và FIFA đã ngay lập tức đưa ra thông báo về những phát biểu nêu trên: “Tôi muốn nói rõ rằng: Tôi là người luôn cam kết đẩy lùi nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trong bóng đá và xã hội. Những phát biểu của tôi đã bị hiểu sai ý”.



Theo Anh Hiển (TT&VH Online)