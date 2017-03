Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi lên tiếng

Chủ tịch Worawi lên kênh truyền hình Channel 3 chào và giải thích với người hâm mộ Thái Lan.Ảnh: GETTY IMAGES

Đối với người hâm mộ đang tức giận vì đội Thái Lan bị loại sớm, Chủ tịch Worawi kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh cho dù mỗi người có một phản ứng riêng khi bóng đá nước nhà lâm vào cảnh khó khăn. Ông giải thích đội nhà bị loại do thiếu may mắn và khẳng định bản thân mình không hề can thiệp vào công việc chuyên môn của HLV trưởng. Ông nhấn mạnh: “Cải tổ lại nền bóng đá là cả một quá trình chứ không thể một sớm một chiều. Vì thế mọi người cần kiên nhẫn. Mọi người có quyền phê phán nhưng phải trên tinh thần xây dựng. Nếu là những người nghiêm túc thì phải đưa ra những ý tưởng hay giúp bóng đá Thái Lan đi lên chứ không thể gây áp lực. Nếu cứ mỗi lần đội tuyển Thái Lan thất bại thì ban điều hành của FAT phải thay đổi thì đó là sự hủy diệt nền bóng đá Thái Lan. Đừng để bị lợi dụng và tiếp tay cho việc đổ thêm dầu vào lửa…”.

Trả lời chất vấn vì sao giải đấu League Cup ra đời vào đúng năm mà bóng đá Thái Lan đá Asiad, AFF Cup và hai CLB Muangthong và Chonburi vào sâu giải AFC Cup khiến nhiều tuyển thủ hết sức chiến đấu. Worawi, người khai sinh giải League Cup, trả lời: “Vì các CLB muốn tăng thêm thu nhập”.

DUY ÂN