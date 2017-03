Chủ tịch Real Perez đề cao "chủ nghĩa Madrid"

Real Madrid đang muốn thành tích ngang bằng thế hệ đi trước. (Nguồn: AP)

Phát biểu tại lễ phát hành cuốn sách “Lịch sử của Real Madrid" do báo ABC xuất bản, ông chủ của “kền kền trắng” nêu rõ ,được thành lập từ năm 1902, Real Madrid ngày hôm nay đã là một “câu lạc bộ toàn cầu, hiện đại và tiêu biểu” nhờ công lao của các thế hệ đi trước.



"Những cầu thủ vĩ đại như Santiago Bernabeu hay Di Stefano đã chỉ cho chúng ta con đường và phong cách để chinh phục các danh hiệu. Họ đã thay đổi lịch sử của câu lạc bộ. Chúng ta nhận thức rõ những khó khăn, tính cạnh tranh mỗi ngày một cao hơn,” Chủ tịch Florentino Perez nhấn mạnh.



Ông chủ của đội bóng hoàng gia khẳng định mục tiêu của Real Madrid không chỉ là trở lại với thời bóng đá đỉnh cao của quá khứ mà còn là một “câu lạc bộ dẫn đầu về kinh tế” như họ đã thể hiện khi vượt qua “cuộc hủng hoảng kinh tế đang tàn phá Tây Ban Nha và một nửa thế giới hiện nay.”



Chủ tịch Florentino ca ngợi cuốn sách do hãng ABC xuất bản đã phản ánh trung thành “văn hóa thể thao của Real Madrid, đó là sự cam kết, cống hiến, tài năng, tinh thần vươn lên, tôn trọng đối thủ, đoàn kết, trung thực và khát vọng danh hiệu cháy bỏng.”



“Trong hơn một trăm năm, chúng ta đã sống trong những giai đoạn khó khăn, có lúc do hậu quả khủng khiếp của một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nhưng chúng ta luôn biết vượt qua gian khổ, không bao giờ chịu đầu hàng và đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của “chủ nghĩa madrid,” chủ tịch Florentino nhấn mạnh./.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam +)