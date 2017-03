Chưa hết "cay", Evra chửi Tevez, chửi cả Man City

Hậu vệ cánh trái người Pháp rõ ràng vẫn chưa hết “cáu tiết” sau vụ chân sút người Argentina xúc phạm Sir Alex Ferguson. Evra lên tiếng đầy bức xúc: “Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao Tevez lại có thể hành động như thế. Cậu ta đã trải qua 2 năm tại M.U và được Sir Alex đối xử rất tử tế”.



Những lời chỉ trích của Evra nhắm vào vụ Tevez giương biểu ngữ “Hãy yên nghỉ đi, Fergie” trong khi anh ăn mừng chức vô địch Premier League cùng Man City. Evra coi Tevez thực sự là nỗi hổ thẹn lớn với hành vi vô lễ vừa rồi.

Phía Man City đã gửi tới Sir Alex lời xin lỗi vì vụ việc trên. Tuy nhiên, cá nhân Tevez vẫn kiên quyết từ chối động thái tương tự. Anh thậm chí còn chua thêm: “Alex Ferguson cứ như Tổng thống của nước Anh (đây là một lỗi ngớ ngẩn của Tevez, vì nước Anh không có Tổng thống - PV) vậy. Mỗi lần ông ta nói xấu cầu thủ thì chẳng ai bắt ông xin lỗi. Nhưng chỉ cần ai bông đùa một chút về ông ta là mọi người lại quay ra đòi lời xin lỗi”.



Nhân đây, Evra so sánh vụ biểu ngữ xấc xược của Tevez cũng chẳng kém gì vụ Man Xanh dựng poster to đùng với hàng chữ “Welcome to Manchester” khi Tevez chuyển từ sân Old Trafford sang sân Etihad năm 2009.

Theo Điệp Anh (Bongdaplus)