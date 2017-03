Chưa thanh lý được “hàng thải”, Man City sẽ chưa thể mua “sao”

Sau những mùa Hè mua sắm điên rồ, Man City đang là đội bóng sở hữu đội hình “khủng” nhất cả về chất lượng lẫn số lượng tại Premier League. Chỉ tính riêng đội một, Citizens hiện đang có khoảng 38 cầu thủ. Nếu so với đội hình tiêu chuẩn gồm 23 cầu thủ của Jose Mourinho thì Man xanh đang thừa ra tới 15 người. Đó thực sự đang là một nỗi lo của HLV Mancini. Đúng là Man City có thừa tiền để nuôi “báo cô” tất cả những cầu thủ nói trên song vấn đề ở đây không chỉ là tiền. Một đội hình phình to cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều cầu thủ không được thi đấu thường xuyên (thậm chí là không được vào sân), nó sẽ gây những mâu thuẫn trong nội bộ khi mà Citizens đang có rất nhiều những cầu thủ có cá tính mạnh. Một vấn đề rất đáng quan tâm nữa là điều luật công bằng tài chính của UEFA. Nếu vẫn giữ nguyên đội hình hiện tại, chắc chắn số thu của thiếu gia Premier League không thể bù được số tiền mà họ chi để trả tiền lương cùng các khoản chi phí khác. Tiếp tục như vậy, Man City sẽ không được dự các giải đấu tầm cỡ châu lục khi luật công bằng tài chính chính thức được áp dụng. Chính vì vậy, HLV Roberto Mancini đang buộc phải tinh giản đội hình của mình rồi mới tính đến chuyện đưa những người mới về City of Manchester. Số cầu thủ được coi là người thừa hiện nay như Adebayor, Wright-Phillips, Santa Cruz, Jô... đều thuộc diện chất lượng và đang có rất nhiều đội bóng theo đuổi. Tuy nhiên, tất cả các thương vụ này đều không thể thực hiện bởi vấn đề lương. Fulham và Bolton đều đã hỏi mua Wright-Phillips song cả 2 đội bóng này đều đã rút lui khi nghe mức lương 80.000 bảng/tuần của tiền vệ người Anh. Tương tự, mức thu nhập 130.000 bảng/tuần của Adebayor đang khiến tất cả các đội bóng muốn có tiền đạo này phải lắc đầu. Trên thực tế, số cầu thủ nói trên đều đã lên tiếng muốn tìm bến đỗ mới song họ đều không muốn cắt giảm lương của mình. Theo Bảo Bình (Bongdaso)