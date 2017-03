Chùm ảnh biếm hoạ về “Quỷ” Gary Neville

Dù không còn được nhìn thấy hậu vệ cánh phải thi đấu trong màu áo Man Utd, nhưng anh mãi là một biểu tượng vĩ đại về lòng trung thành và tình yêu bất diệt dành cho Red Devils. Nhân sự kiện lão tướng người Anh giã từ sân cỏ, góc biếm hoạ của Guardian đã chọn Gary Neville làm nhân vật đặc biệt trong tuần này.

Chùm ảnh vui về “Quỷ đầu đàn” Gary Neville: Chuyển từ sân khấu Old Trafford sang sân khấu trượt băng nghệ thuật với bạn diễn là đối thủ không đội trời chung một thời, Jamie Carragher... ...hoặc trở thành gương mặt quảng cáo cho nhãn hiệu rao cạo râu. Sự lựa chọn khác cho Neville: Trở thành hoạt náo viên cuồng nhiệt tại Old Trafford. ...hay một nhân viên an ninh mẫn cán? Một nghề mạo hiểm nhưng chắc chắn kiếm bộn tiền từ CĐV Liverpool. Những cậu học trò nổi danh dưới bàn tay phù thuỷ của Sir Alex. Gary Neville trước cơ hội thử sức trong vai trò BLV thể thao. Sau khi giải nghệ, Gary Neville sẽ được gài cắm vào đội ngũ Lữ đoản đỏ? Với tầm ảnh hưởng của thương hiệu Man Utd, “Quỷ đầu đàn” có thể chung tay tái thiết hoà bình tại Ai Cập. Dù ở bất kì vai trò nào, Gary Neville vĩnh viễn là một anti-fan của Liverpool Theo Ngọc Anh (Bongdaso)