Chung kết Cúp quốc gia: B. Bình Dương muốn ăn cú đúp

B. Bình Dương là đội đầu tiên đoạt chức vô địch quốc gia lần thứ ba cách đây một tuần nhưng chưa bao giờ họ chạm tay vào cúp quốc gia. Cách đây sáu năm, vẫn là ông thầy Lê Thụy Hải dẫn quân đá chung kết cúp quốc gia trên sân Hàng Đẫy nhưng lại để thua Hà Nội ACB 0-1. Bộ sưu tập cúp của B. Bình Dương giờ chỉ thiếu duy nhất chiếc cúp quốc gia mà lực của họ hoàn toàn có thể với được dù đá chung kết ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Ngay từ đầu mùa giải, B. Bình Dương đã không chắc đoạt ngôi vô địch V-League nhưng họ luôn đá chắc từng trận ở cúp quốc gia và mục tiêu chính là đi đến trận cuối cùng. Chiếc cúp không chỉ mang giá trị tinh thần to lớn còn thiếu cho những nhà vô địch V-League mà còn đem lại không dưới 3 tỉ đồng tiền tươi, sau khi đã “ẵm” hơn 16 tỉ đồng hồi tuần trước.

B. Bình Dương đang tiến rất gần đến cú đúp vô địch. Ảnh: XUÂN HUY

B. Bình Dương có rất nhiều động lực và nội lực vượt trội so với đối thủ dù phải đá trên sân khách. Nếu không tính nửa đội hình ngoại binh và nhập tịch, họ còn có đến sáu tuyển thủ quốc gia trong khi Hải Phòng chỉ có hai. Và nếu như Hải Phòng phải chật vật kiếm suất trụ hạng V-League (bằng điểm với đội áp chót bảng) và không biết ngày mai sẽ ra sao thì B. Bình Dương lên ngôi một cách thuyết phục nhờ dàn cầu thủ hùng hậu lẫn một ông thầy cầm quân chắc tay.

Chủ sân Lạch Tray với đội quân mua về của Khánh Hòa thừa hiểu sức mình đã khó địch khách lại còn vướng víu tâm trạng nửa vời của các nhà làm bóng đá Hải Phòng không màng đến chiếc cúp như ôm rơm nặng bụng. Bởi họ buộc phải làm nghĩa vụ quốc tế AFC Cup mùa sau trong thời điểm khốn khó về kinh tế và nhiều lần dùng dằng với đơn vị chủ quản.

Chín năm trước, Hải Phòng từng bại trận 0-5 cũng trên sân Lạch Tray ở trận chung kết cúp quốc gia với ĐT Long An và nhiều lần đá bỏ cho thấy tham vọng của họ chỉ tồn tại trên lý thuyết. Lần này thì tình thế buộc Hải Phòng phải đá chung kết khi ở các vòng knock out, họ không thể thua đội hạng nhất Cần Thơ cùng hai trận trên sân nhà qua mặt Quảng Nam và bán kết thắng ĐT Long An.

Cho nên ở trận cuối cùng, Hải Phòng nếu có căng sức ra chơi mà vẫn thua B. Bình Dương mạnh hơn hẳn mình cũng không có gì đáng xấu hổ cả.

CÔNG TUẤN