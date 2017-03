Chung kết đá ở Bernabeu, Real được dọn đường để vô địch Cúp Nhà Vua?

Nhưng việc chọn sân bóng nào ở Madrid tổ chức trận đấu lại gây tranh cãi bởi cả hai đội bóng đều cố gắng thương thuyết để đi tới quyết định có lợi cho mình. Chủ tịch Atletico, ông Enrique Cerezo trước đó cho rằng công bằng nhất là đá ở Vicente Calderon, bởi trong lần gần nhất hai đội gặp nhau ở chung kết năm 1992 thì Bernabeu chính là sân bóng đã đăng cai. Hơn nữa trong 5 trận derby Madrid ở chung kết Cúp Nhà Vua trước đây có tới 4 trận diễn ra ở Bernabeu và chỉ có 1 trận trên sân nhà của Atletico.

Mặc dù vậy, Real lại nhận được sự hậu thuẫn từ RFEF. Lý do là sân Bernabeu có điều kiện thi đấu hiện đại và sức chứa lớn hơn hẳn (80.000 chỗ so với 55.000 chỗ). Sau một thời gian tranh luận thì cuối cùng Atletico cũng phải chấp nhận đá trên sân của đối thủ. Như vậy trận chung kết Cúp Nhà Vua 2012/13 sẽ diễn ra vào lúc 21h30 ngày 17/5 (giờ địa phương) trên sân Bernabeu. Cổ động viên hai đội là những người được hưởng lợi do không tốn thời gian, chi phí di chuyển. Mỗi CLB được chia lượng vé như nhau, khoảng 35.000 vé.

Được chơi trên sân nhà là một lợi thế rất lớn để Real giành chức vô địch. Mặc dù vậy lịch sử lại chỉ ra rằng Club Blanco trên sân nhà Bernabeu đã thua trong cả 3 trận derby Madrid ở chung kết Cúp Nhà Vua. Đó là trận chung kết diễn ra vào các năm 1960, 1961, 1992. Ngược lại ở lần duy nhất Real thắng Atletico, “Kền kền trắng” đã nâng cúp ngay trên sân Vicente Calderon. Bởi thế, Real chưa chắc đã là đội nắm lợi thế. Cần biết rằng Atletico đã gần hoàn thành nhiệm vụ ở La Liga và thời gian còn lại của mùa giải sẽ dồn toàn lực cho Cúp Nhà Vua, trong khi Club Blanco dành sự quan tâm rất lớn cho Champions League, hơn nữa chưa thể xao nhãng La Liga khi chưa chắc suất trong tốp 3.

Theo H. Trinh (TT&VH Online)