Chung kết FA Cup: Man City cướp khách sạn của Stoke?

Stoke City đã cáo buộc Man City “ăn cắp” khách sạn của mình ngay trước trận Chung kết FA Cup. Cụ thể ở đây là khách sạn The Grove tại vùng Hertfordshire. Trước đó, cả 2 CLB đều đã sử dụng khách sạn này, khi thi đấu trận Bán kết FA Cup tại sân Wembley. Mặc dù vậy, HLV Tony Pulis của Stoke khẳng định rằng ông đã có cam kết bằng lời nói từ phía khách sạn The Grove, rằng đội bóng của ông sẽ lại tiếp tục được ở đây khi tới chơi trận Chung kết FA Cup. HLV Tony của Stoke đang rất tức giận Nhưng khi một nhân viên của Stoke gọi đến The Grove để đặt phòng thì anh ta đã buộc phải nói lại rằng Man City, bằng việc chi một khoản tiền lớn, đã qua mặt Stoke để lấy phòng tại khách sạn 5 sao này. Trước tình hình đó, Stoke City đã buộc phải chuyển qua một khách sạn 5 sao khác là The Hoo Luton, tại công viên Bedfordshire, cách sân Wembley 10 dặm. Điều quan trọng là tất cả các thành viên của Stoke City đang cảm thấy rất ấm ức. Stoke cho rằng mình là nạn nhân của một sự lạm dụng sức mạnh tài chính tới từ Thiếu gia Premier League Man City. Một nguồn tin thân cận với HLV của Stoke City tiết lộ: “Tony rất tức giận. Ông ấy tin rằng mình đã có một thỏa thuận bằng miệng về địa điểm Stoke sẽ ở khi tới chơi trận Chung kết”. “Ông ấy đã không nhận được bất cứ lời giải thích nào, khi The Grove không giữ lời hứa. Tony nghĩ mình là nạn nhân của một vụ kinh doanh ám muội”. Một nguồn tin từ khách sạn The Grove thì cho biết: “Chúng tôi không nhận xét bất cứ gì về khách tới ở The Grove”. Không biết thực hư của chuyện này ra sao nhưng trong lịch sử bóng đá thế giới, chuyện gây ức chế cho đối thủ trước giờ bóng lăn không phải là hiếm. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)