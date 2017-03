Chung kết ngược ĐTLA - B. Bình Dương (2-5): Phá dớp!

Thế nhưng chiều qua thì B. Bình Dương phá dớp. Hai bàn thắng của Vũ Phong giữa hiệp và Trịnh Quang Vinh cuối hiệp 1 như một dấu chấm hết cho ĐT Long An.

Thời Calisto hay Vital cứ mỗi lần gặp B. Bình Dương là ĐT Long An có cách cư xử như một đội kèo trên qua việc áp đặt lối chơi lên đối thủ và luôn thành công. Họ chơi hừng hực khí thế những pha chồng biên, những tình huống phối hợp trung lộ nhịp nhàng khiến B. Bình Dương xoay xở không kịp.

Lâu lắm rồi mới thấy HLV Lê Thụy Hải giơ ngón tay number one khen các học trò. Thắng đậm ĐT Long An, B. Bình Dương xem như thoát. Ảnh: XUÂN HUY

Sau trận thua 0-8 trước SL Nghệ An, HLV Marcelo Zuleta và các học trò của ông dù là chủ nhà nhưng chơi yếu hẳn về tinh thần lẫn chuyên môn. Dù sân nhà nhưng dường như ĐT Long An chơi với tư tưởng yếm thế và họ đã khiến đội khách B. Bình Dương có cơ hội lấn lướt… Và cứ thế, cứ thế B. Bình Dương tiến lên đẩy ĐT Long An vào thế co cụm yếu ớt. Rồi Philani nâng tỉ số lên 3-0 đầu hiệp 2, cắt đứt mọi nỗ lực vực dậy yếu ớt của đội nhà dù sau đó Đình Hưng và Cleiton có bàn thắng rút ngắn 2-3 cho chủ nhà nhưng tất cả đã quá muộn khi Aniekan hoàn thành cú đúp ấn định tỉ số chung cuộc 5-2 cho B. Bình Dương ở phút bù giờ.

Hết rồi với ĐT Long An khi lực đã cạn và tinh thần cũng xuống rất nhiều.

TẤN PHƯỚC