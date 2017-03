Chung kết ngược ở Long An

HLV Trần Công Minh vừa bỏ đội Cà Mau để về ngồi vào ghế nóng của CLB Đồng Tháp tìm cách đưa đội thoát hiểm. Long An cũng chẳng khá hơn khi cần tìm chiến thắng để thoát hiểm.

Đồng Tháp xưa nay vẫn thế, đủ lực thì chơi không đủ thì xuống hạng nhất cũng chẳng sao. Trong điều kiện còn nước còn tát thì HLV Trần Công Minh về đội. Những mùa bóng trước Công Minh từng trở về Đồng Tháp để giải đội thoát hiểm kiểu này và từng thành công. Còn lần này thì chưa biết điều gì xảy ra.

Đồng Tháp luôn dùng lực lượng “cây nhà lá vườn”. Mùa này CLB Đồng Tháp được các doanh nghiệp tỉnh hà hơi tiếp sức. Đồng Tháp cũng là một trong những CLB tiếp thị sản phẩm CLB, bán các đồ lưu niệm CLB và tỏ ra hiệu quả. Đầu mùa năm ngoái, Đồng Tháp suýt dẹp bóng đá vì không đủ lực nuôi đội thì bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhận được nhiều tin nhắn của người hâm mộ, bảo rằng tỉnh nuôi không nổi đội bóng thì dân nuôi. Thế là tỉnh tự ái nuôi đội bóng bằng việc kêu gọi các doanh nghiệp trong tỉnh hà hơi tiếp sức và đội bóng tồn tại.





Long An từ hồi có bầu Thắng đã nổi tiếng là đội chơi hết mình và lên xuống là bình thường. Ảnh: XUÂN HUY







Đồng Tháp từng sống trong lòng người hâm mộ với những lời nhắn đến lãnh đạo tỉnh rằng nếu tỉnh không nuôi đội được thì để dân nuôi. Ảnh: XUÂN HUY

Cứ chơi, đủ lực thì trụ hạng, không đủ lực thì xuống hạng, cần gì phải lăn tăn. Lên xuống, xuống lên cũng là chuyện bình thường. Thể thao, có thắng có thua. Đó cũng là suy nghĩ của đội Long An thời bầu Thắng từng là ông chủ. Đội bóng này có cái hay là cứ xem chuyện lên xuống hạng là bình thường hay vô địch V-League cũng… bình thường. Bầu Thắng hay chia sẻ rằng nhiều ông chủ CLB cũng cần phải có suy nghĩ thoáng là có lực thì chơi hạng cao còn không có lực thì đá hạng thấp bao giờ đủ sức thì lên. Ông Thắng còn khuyên mọi người chớ nặng nề chuyện phải giữ hạng bằng mọi giá rồi chơi tiểu xảo để tồn tại bằng mọi giá và năm nào cũng cố giữ hạng không bằng thực lực chuyên môn của mình để nảy sinh nhiều biến cố làm ảnh hưởng đến cả nền bóng đá. Đấy cũng là lý do vì sao hồi còn tên Đồng Tâm Long An thì đấy là đội bóng không có thói quen cho tiền trọng tài bởi đó là lệnh của bầu Thắng. Đấy cũng là đội mà cầu thủ hay tố cáo tiêu cực nhất do bầu Thắng hay rỉ rả tâm sự với cầu thủ rằng họ được nuôi sống bởi người hâm mộ mà có người mất chục dạ lúa để xem họ đá hay mất mấy cuốc xích lô để mua vé. Vì vậy mà bán độ hay bắt tay móc ngoặc là làm tổn thương họ và có lỗi với người hâm mộ.

Bóng đá Đồng Tháp và Long An cũng hay có ân oán bởi tức nhau tiếng gáy. Tuy nhiên, cầu thủ hai đội thì từ hồi bao cấp rất quý nhau khi bước ra trường đời bởi đó cũng là chất Nam Bộ.

Hiện nay thì số phận Đồng Tháp đáng lo hơn và việc thay tướng chỉ là vấn đề củng cố nội bộ do đội Đồng Tháp có nhiều ý kiến chuyên môn chen vào và họ đang muốn có một HLV ít cá tính hơn Phạm Công Lộc nên mời Công Minh về ngồi vào đấy. Theo chúng tôi thì người thiết thực và hiểu cầu thủ lẫn hiểu lối chơi của đội lẫn biết liệu cơm gắp mắm là Phạm Công Lộc. Nay thì ông Lộc ra đi và Đồng Tháp sẽ phải trụ hạng bằng phương thức mới khó khăn gấp bội.

Dù mới chỉ 1/3 chặng đường nhưng Đồng Tháp mùa này khó giữ hạng. Và hy vọng nếu họ có xuống thì vẫn xuống kiểu khí khái bằng chất Nam Bộ chơi hết mình và xem chuyện lên xuống nhẹ như lông hồng chứ không bằng kiểu trụ hạng mọi giá.