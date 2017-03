"Chúng tôi sẽ làm tất cả để tái sinh Thể Công"

NỖI LÒNG CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC

Hải "trắng" - biệt danh của Giám đốc Nguyễn Thanh Hải tiếp tôi trong một bầu không khí rất Xuân. Căn phòng khách của vị giám đốc trẻ tuổi bày một cây đào rất… dị. Gốc to, ngắn và được tạo thế rất đẹp nhưng cành thì nhỏ được cho phát triển tự nhiên. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên về cây đào Hải "trắng" hồ hởi khoe: "Tớ thích đào rừng hơn. Cây đào năm ngoái được bạn bè tặng sau đợt tuyển quân. Đẹp tự nhiên".



Hoa đào năm ngoái đẹp. Tôi bỗng nhớ đến câu thơ của tiền nhân "Đào hoa y cựu tiếu đông phong" (hoa đào năm ngoái còn cười gió đông). Tôi tự nhủ rằng, cái gì thuộc về tự nhiên và quá khứ thì bao giờ cũng lung linh, đẹp đến mức ám ảnh. Cũng như căn phòng nơi tôi và Hải "trắng" đang ngồi xưa kia là nơi ra quyết sách của đội bóng quyền lực nhất Việt Nam. Người cũ, địa điểm cũ vẫn còn nhưng "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo/lầu cũ lâu đài bóng tịch dương".



Tôi chợt hỏi Hải "trắng": "Chiều nay anh ra sân không?". Ông giám đốc lặng người và thở dài bảo: "Thú thật là lâu lắm rồi tớ không ra sân. Trước thì hạng Nhất cũng đi, nếu không phải làm nhiệm vụ thì ngồi ké ở khu khán giả để cảm nhận được hết những cảm xúc mà trái bóng đang mang lại. Giờ thì không ra sân nữa. Buồn lắm, nhưng chẳng thể làm gì khác, bởi khi ở sân tôi có cảm giác trống vắng, lạc lõng".

Ông Nguyễn Thanh Hải trò chuyện với PV về hoài bão gây dựng lại Thể Công

Tôi hiểu tâm sự của Hải "trắng". Anh sợ đối diện với sự thật là Thể Công không còn. Anh sợ phải chứng kiến lũ trẻ mà mình nhặt nhạnh và dạy từng đường đi bóng 15 năm trước đang khoác áo đội bóng khác, dù với chúng, chú Hải "trắng" luôn là ân nhân.



Thế rồi, câu chuyện giữa chúng tôi chuyển sang chủ đề về lứa Thể Công 1987 do Hải "trắng" tuyển chọn và đào tạo. Anh kể say sưa về sản phẩm đầu tay trong đời HLV của mình. Rằng, khi mới bước vào nghiệp làm thầy, Hải "trắng" đã nghĩ ngay đến việc đào tạo cầu thủ trẻ. Thời điểm đó (năm 1997), không đâu ở Việt Nam đào tạo lứa U10, nhưng vị HLV trẻ đã quyết định "xé rào" làm chuyện ngược đời. Thế rồi, đám trẻ Thể Công 1987 của Hải "trắng" đã thuyết phục được lãnh đạo.



Sau này, lứa cầu thủ này được chọn làm hạt giống cho chiến lược "chấn hưng Thể Công" bằng kế hoạch "Tây du" tốn kém. Chỉ tiếc rằng, lứa Thể Công 1987 không đáp ứng được kỳ vọng do có những sai lầm về công tác nhân sự ở bộ phận điều hành đội bóng. Những cầu thủ trẻ hoặc bị chín ép, hoặc mất thăng bằng trong cuộc sống và cuối cùng tụt dốc.



Nói về đám học trò cũ, Hải "trắng" không giấu được nỗi buồn. Anh tâm sự: "Buồn lắm vì nhiều cháu không đáp ứng được kỳ vọng. Tôi vẫn dõi theo các cháu, nhưng thấy tiếc vì nhiều người trong số đó đánh mất mình quá nhanh. Có thể do yếu tố khách quan tác động, mà các cầu thủ thì còn quá trẻ nên nhanh chóng bị nhiễm những thói hư tật xấu".



Buồn là thế, nhưng với tư cách người thầy, người cha, Hải "trắng" nói như thể tự trách mình: "Ngày còn ở môi trường Thể Công, có thầy chăm bẵm, bảo ban từng tí nên nhiều cầu thủ tránh được những tác động tiêu cực từ cuộc sống bên ngoài. Nhưng khi đã sang môi trường khác, phải đối diện với nhiều cám dỗ, sức đề kháng của các cầu thủ trẻ không tốt nên dễ đánh mất mình. Có thể là do trước đây, khi còn huấn luyện các cầu thủ mình trẻ quá, không trang bị cho các cháu đầy đủ những kiến thức cuộc sống".



Hải "trắng" bảo rằng, "không thể thay đổi bánh xe thời gian nên giờ tôi dồn tâm sức vào đám trẻ của Trung tâm bóng đá Viettel". Có lẽ vì điều đấy mà thông điệp "yêu cầu thủ như con" đã lan tỏa đến từng HLV, cán bộ công nhân viên của Trung tâm bóng đá Viettel.



THOÁT HIỂM NHỜ PHẢN BIỆN

Trong 55 năm tồn tại và phát triển, Thể Công nhiều lần đối diện với tình huống hiểm nghèo, có thể bị giải tán. Nhưng rất may, trong những khúc cua định mệnh ấy, Thể Công đã có những thủ lĩnh tuyệt vời. Và nếu Thể Công được tái sinh nhờ nỗ lực của Trung tâm bóng đá Viettel thì lịch sử đội bóng quân đội sẽ phải lưu nhớ lần phản biện của Hải "trắng" với những nhà lãnh đạo nổi tiếng là quyết đoán của tập đoàn Viettel.



Năm 2009, lãnh đạo Viettel đã chuyển nhượng đội bóng chuyên nghiệp cho Thanh Hóa. Một năm sau, đến lượt đội hạng Nhất được sang tay cho HN.T&T. Ai cũng nghĩ, một ngày không xa đám trẻ của Hải "trắng" và cả những ông thầy sẽ "chia lìa đôi ngả". Thật may là những vị lãnh đạo vốn nổi tiếng là con người của hành động đã muốn nghe chính kiến của cấp dưới. Trước lãnh đạo, Hải "trắng" đã có cái gan phản biện.



Anh nói: "Với tôi, việc làm hay không làm chẳng quá quan trọng. Nhưng đằng sau em là các HLV, họ sẽ đi đâu, làm gì?". Tiếp đó, Hải "trắng" nói về đám trẻ: "Chúng ta đã mất nhiều thời gian để truyền thông cho xã hội biết Trung tâm bóng đá Viettel là gì? Chúng ta đã cam kết với với gia đình các cháu bây giờ thay đổi thì thật khó để ăn nói. Danh dự của Viettel với dư luận cần phải được đặt lên hàng đầu".



Rất mừng là sự phản biện ấy đã được lãnh đạo cấp cao Viettel ghi nhận. Họ đã cho Hải "trắng" thêm 1 năm với yêu cầu, "phải tính đến đường lùi". Tạm thời thoát hiểm, nhưng Hải "trắng" và các cộng sự còn muốn hơn thế. Họ đã lao động, đã mang khát vọng vì Viettel và cố gắng làm tốt để tìm sự thay đổi ở lãnh đạo.



Thực tế, Trung tâm bóng đá Viettel đã chứng minh rằng, làm bóng đá không chỉ mang đến phiền toái mà còn có cả niềm vui. Sau 1 năm, các đội bóng của Viettel đều lọt vào vòng chung kết các giải trẻ. Năm 2011, Trung tâm bóng đá Viettel đã được hái quả ngọt với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Để rồi sau đó, họ nhận được thượng lệnh, "đến năm 2015 phải có đội bóng hạng Nhất, năm 2017 có đội dự giải chuyên nghiệp".

Trước câu hỏi về khả năng cạnh tranh của đội bóng "mang màu sắc Thể Công", Hải "trắng" tự tin: "Lộ trình phát triển của Viettel cũng phù hợp với xu thế chung là giảm dần sự phụ thuộc vào yếu tố ngoại. Điều đó đòi hỏi phải cho ra lò những cầu thủ thật sự có chất lượng. Tôi tin bằng những bước đi bài bản, sự đầu tư mạnh mẽ, lò Viettel sẽ có những sản phẩm đủ sức cạnh tranh ở môi trường khắc nghiệt nhất".



"Nhiều người bảo rằng, kế hoạch tái thiết Thể Công chẳng khác nào lao đầu vào núi. Nhưng tôi tin và hành động vì niềm tin của mình. Chúng tôi có một lộ trình dài hơi. Hơn thế nữa, Trung tâm bóng đá Viettel nhận được sự ủng hộ mọi mặt từ lãnh đạo tập đoàn. Tôi nghĩ rằng, nếu thật sự phải lao đầu vào núi mà gây dựng lại Thể Công thì tôi cũng lao", ông Nguyễn Thanh Hải.

Theo Khắc Sơn (Bongdaplus)