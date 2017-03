Chương trình của BBC "xúc phạm" Arsenal

CĐV Arsenal bị cảnh sát chơi khăm và bắt giữ trong chương trình của BBC1



Chuyện xuất phát từ chương trình By Any Means của đài BBC1, số phát sóng hôm Chủ nhật vừa qua. Đoạn phim theo thể loại chính kịch này nói về lực lượng cảnh sát tinh nhuệ, dẫn đầu bởi Warren Brown và Shelley Conn.



Hai cảnh sát này tình nghi một người thanh niên mặc áo đấu của Arsenal là tội phạm trộm cắp. Họ xuất hiện trước mặt người này cũng trong áo đấu Arsenal và lừa rằng sẽ mời anh ta đến dạo chơi sân Emirates bằng một tour đặc biệt.



CĐV Arsenal ngốc nghếch tưởng thật. Khi được đưa lên xe bus, anh chàng này mộng tưởng rằng mình đang có chuyến đi mơ ước nên không ngừng lẩm bẩm hai từ “Arsenal” và “Emirates”.



Nhưng rồi khi bước lên xe cảnh sát Warren Brown cười khoái chí thông báo rằng: “Anh đã bị bắt vì là fan Arsenal, bất cứ điều gì anh nói sẽ bị lờ đi”. Khi người đồng nghiệp hỏi Brown rằng liệu vụ bắt giữ này có đạo đức hay không thì được đáp lại: “Chúng không chỉ là trộm cắp đâu, còn tội tề hơn vậy, chúng là fan Pháo thủ”. Rồi chiếc xe phóng vù đi, thẳng tiến về phía đồn cảnh sát.



Đoạn phim này đã khiến cộng đồng người hâm mộ Arsenal nổi giận. “Hãy tẩy chay By Any Means”, một CĐV đội bóng kêu gọi trên Twitter.



Khi được thông báo về vụ việc, ban lãnh đạo Arsenal vô cùng bất bình. Họ cho rằng đoạn phim của BBC1 là sự xúc phạm đối với đội bóng khi miêu tả fan của họ là tội phạm. Ngay lập tức, Arsenal ra tuyên bố, cấm chương trình của BBC sử dụng áo đấu cũng như logo của CLB.



Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên vấn đề bảo vệ thương hiệu của các đội bóng tại Premier League. Năm ngoái, Arsenal đã khởi kiện công ty Daguangming Glasses Company ở Hàng Châu, Trung Quốc vi phạm bản quyền, vì đã sản xuất mặt hàng kính mắt, sử dụng tên và logo của đội bóng.

Theo K.Đ (TT&VH Online / Independent)